Potsdam Royals drehen Finalkrimi – Xeaiver Bullock wird MVP

Vor 22.016 Fans im Rudolf‑Harbig‑Stadion sichern sich die Potsdam Royals mit einem 33:23 gegen die Dresden Monarchs den dritten Meistertitel in Serie. Dresden führte zur Pause mit 23:16, doch Potsdam dominierte die zweite Hälfte und entschied das Schlussviertel mit 17:0 für sich. Xeaiver Bullock (#8) wird zum MVP gewählt.
Wesentliche Zahlen & Fakten:
- Endstand: Potsdam Royals – Dresden Monarchs 33:23
- Halbzeit: 23:16 für Dresden
- Viertel: 8:8 | 8:15 | 0:0 | 17:0
- Zuschauer: 22.016 (Rudolf‑Harbig‑Stadion, Dresden)
- MVP-Leistung Xeaiver Bullock (#8): 272 Passing‑Yards (≈249 m), 3 TD, 1 INT
- Titelhistorie: Royals mit Three‑peat (Meister 2023–2025)
- Stimmen zum Spiel:
- Head Coach Potsdam: „Ein spannendes, enges und faires Finale. Wir sind stolz auf die Mannschaft und dankbar, vor dieser Kulisse gespielt zu haben.“
- Head Coach Dresden: „Glückwunsch an Potsdam. Beide Teams haben alles gegeben. Danke an die fantastischen Fans im Stadion.“
- MVP Xeaiver Bullock: „Wir wussten, dass wir nach der Halbzeit einen Gang hochschalten müssen. Vor über 22.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zu gewinnen, ist besonders.“
