Premiere: Erste DOSB B-Lizenz im Flag Football erfolgreich abgeschlossen!

Am Sonntag, den 26. Oktober 2025, fiel beim Landessportbund Hessen in Frankfurt am Main der Startschuss für die erste DOSB B-Lizenz-Ausbildung im Flag Football – und am 1. November 2025 konnten alle Teilnehmenden ihre Ausbildung erfolgreich abschließen.

Damit ist ein weiterer wichtiger Schritt in der Ausbildung von Trainerinnen und Trainern geschafft.

Die neue B-Lizenz spielt eine zentrale Rolle in der Weiterentwicklung und Professionalisierung unseres Sports. Sie bietet engagierten Coaches die Möglichkeit, ihr Wissen zu vertiefen, Trainingseinheiten noch gezielter zu gestalten und damit die Qualität in Vereinen und Auswahlteams nachhaltig zu verbessern.

Ein großes Dankeschön geht an alle Teilnehmenden und Ausbilder:innen, die mit viel Engagement, Fachkenntnis und Leidenschaft dabei waren.

Ihr Einsatz zeigt, wie viel Energie und Herzblut in der Flag-Football-Community steckt und dass unser Sport in Deutschland weiter auf dem Vormarsch ist.

Wir freuen uns auf die nächsten Schritte und viele weitere Trainer:innen, die diesen Weg mit uns gehen!