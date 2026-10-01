Premiere in Dresden: Erster AFVD Schul-Flag Bowl startet am 02. Oktober 2026

Am Freitag, 2. Oktober, feiert der AFVD Schul-Flag Bowl Premiere: Elf Schulteams aus sieben Bundesländern spielen im Sportpark Ostra in Dresden um den Titel beim ersten bundesweiten Flag-Football-Schulturnier des AFVD.
Das Turnier ist Teil des GFL Bowl-Wochenendes und bringt den Schulsport damit direkt zum Saisonhöhepunkt des deutschen American Footballs. Unterstützt wird der Wettbewerb von der DKB, Partnerin des AFVD im Flag Football.
Vertreten sind Hamburg, Bayern, Sachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Berlin und Hessen. Gespielt wird in der Altersklasse U14 Mixed, kontaktlos im 5-gegen-5-Format nach AFVD-Regelwerk.
Das Teilnehmerfeld: Stadtteilschule Poppenbüttel, Erasmus-Grasser-Gymnasium, Gymnasium Dresden Gorbitz, ENS Offenbach, Crazy Monkeys Freiham, Saxony International School Reinsdorf, TFG Desperados, GDB Eagles, FWS Mainz, LMG Rheinhausen und Lilienthal-Gymnasium Berlin.
Los geht es am Freitag um 17 Uhr auf Platz 11 im Sportpark Ostra. Jedes Team bestreitet am ersten Tag zwei Spiele, am Samstag ab 8:30 Uhr folgen zwei weitere Vorrundenpartien.
Direkt im Anschluss beginnt die Platzierungsrunde: Die vier besten Teams kämpfen in den Halbfinals um den Einzug ins Endspiel. Die Teams auf den Plätzen fünf bis acht spielen in einer eigenen Runde, die Mannschaften auf den Rängen neun bis elf ermitteln ihre Platzierung im direkten Vergleich. So wird jeder Platz ausgespielt.
Um 16:30 Uhr werden die Siegerinnen und Sieger auf der Bühne der Power Party des GFL Bowl geehrt. Danach erleben alle Teams gemeinsam das Endspiel der effect® ENERGY GFL im Rudolf-Harbig-Stadion. Die Tickets stellt der Verband.
Der Schul-Flag Bowl soll aber mehr hervorbringen als einen Turniersieger. Er soll zeigen, welches Potenzial Flag Football im Schulsport hat. Mit der olympischen Premiere der Sportart 2028 in Los Angeles gewinnt die Nachwuchsarbeit zusätzlich an Bedeutung. Deshalb hat der AFVD die Kultusministerien aller Bundesländer sowie die Deutsche Schulsportstiftung eingeladen, sich vor Ort ein Bild vom Turnier und von den Möglichkeiten des Flag Footballs an Schulen zu machen.
„Wer sehen will, was Flag Football an Schulen leisten kann, sollte an diesem Wochenende nach Dresden schauen. Hier spielen Kinder gemeinsam, mixed und auf Augenhöhe. Das ist Schulsport, wie er sein sollte.“ – Denis Milanovic, Sportlicher Leiter Flag Football, AFCVBB
AFVD Schul-Flag Bowl 2026 auf einen Blick
2.und 3. Oktober 2026
Sportpark Ostra, Platz 11, Dresden
Turnierstart: Freitag, 17:00 Uhr
Fortsetzung: Samstag, ab 8:30 Uhr
Siegerehrung: 16:30 Uhr bei der Power Party des GFL Bowl
Spielplan und Live-Ergebnisse gibt es bei LeagueSphere.