Premiere in Dresden: Erster bundesweiter Schul-Flag Bowl bringt 16 Schulen aus zehn Bundesländern zusammen

Der American Football Verband Deutschland (AFVD) richtet im Rahmen des GFL-Bowl-Wochenendes den ersten bundesweiten Schul-Flag Bowl aus.
Rund 250 Schülerinnen, Schüler und Betreuende aus dem gesamten Bundesgebiet spielen im Dresdner Sportpark Ostra um den ersten Schul-Flag-Bowl-Titel und liefern damit den Praxisbeweis, dass Flag Football im Schulsport funktioniert.
Es ist das erste Turnier dieser Art in Deutschland: Am Freitag, 2., und Samstag, 3. Oktober 2026 treffen sich 16 Schulteams aus rund zehn Bundesländern im Sportpark Ostra in Dresden zum Schul-Flag Bowl 2026. Gespielt wird im Sportpark Ostra, in der Altersklasse U14 Mixed, mit Jahrgängen von 2012 bis 2014. Insgesamt reisen rund 250 Schülerinnen, Schüler und Betreuungspersonen an.
Flag Football ist die kontaktlose Variante des American Football: Anstelle eines Tacklings zieht der verteidigende Spieler dem ballführenden Gegner eine am Gürtel befestigte Flagge. Der Sport kommt mit wenig Material aus, lässt sich auf jeder Wiese und in jeder Sporthalle spielen und wird gemischt gespielt.
Beim Schul-Flag Bowl gilt: In jedem Team steht während des gesamten Spiels mindestens eine Person des jeweils anderen Geschlechts auf dem Feld. Mädchen und Jungen spielen gemeinsam, in derselben Mannschaft, gleichberechtigt. 2028 feiert Flag Football in Los Angeles seine olympische Premiere.
„Der Schul-Flag Bowl ist mehr als ein Schulturnier. Er ist ein Pilotprojekt auf dem Weg zur Aufnahme von Flag Football in ‚Jugend trainiert für Olympia‘, den größten globalen Schulsportwettbewerb“,
sagt Denis Milanovic, Abteilungsleiter Flag Football beim AFVD.
Der AFVD organisiert das Turnier gemeinsam mit den beteiligten Landesverbänden in Eigenregie und tritt den Nachweis direkt auf dem Feld an: Bundesweite Beteiligung, geregelter Spielbetrieb, verbandseigene Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter sowie ein Format, das Mädchen und Jungen gemeinsam auf den Platz bringt.
Vertreterinnen und Vertreter der Kultusministerien der Länder sowie der Deutschen Schulsportstiftung sind offiziell eingeladen und können das Turnier vor Ort verfolgen. Auch Sponsoren und Unterstützer sind herzlich willkommen – jede helfende Hand macht einen Unterschied.
Ablauf des Turniers
Freitag: Anreise der Teams, Einweisung in Regelwerk und Ablauf, ab ca. 17:00 Uhr die ersten Partien.
Samstag: Vormittags Hauptrunde, ab 15:00 Uhr Finalspiele. Die Siegerehrung findet auf der Bühne der Powerparty des GFL Bowls im Rudolf-Harbig-Stadion statt – vor Publikum und unmittelbar vor dem Finale der German Football League. Anschließend verfolgen alle Teilnehmenden das GFL-Bowl-Finale von der Tribüne aus – für viele der Kinder das erste Mal auf einem großen Footballfeld.
Finanzierung und Unterstützung
Turnierleitung, Schiedsrichterwesen, Mittagsverpflegung, Medaillen und Pokale werden von den Verbänden, beteiligten Vereinen und Sponsoren finanziert; für die Schulen entstehen dadurch keine Kosten.
Anreise, Verpflegung und Unterkunft tragen die Schulen und Familien bislang selbst. Der Landesverband Nordrhein-Westfalen übernimmt die Startgebühren für zwei Schulen aus seinem Verbandsgebiet.
Für die Unterstützung der Reisekosten sucht das Organisationsteam weiterhin Partner:innen und Unterstützer:innen.
Nachwuchs pfeift Nachwuchs
Zwanzig Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter sind im Einsatz – bewusst auch Nachwuchsunparteiische. „Schüler pfeifen Schüler“ ist Teil des Konzepts: Der Wettbewerb überträgt Verantwortung auch dort, wo es um die eigene Struktur des Sports geht.
Der AFVD freut sich darauf, die teilnehmenden Schulen im Oktober in Dresden willkommen zu heißen und gemeinsam mit allen Beteiligten die Premiere des bundesweiten Schul-Flag Bowls zu feiern.