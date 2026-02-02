Qualifikationsweg für Olympia 2028 bestätigt – Fokus auf Flag-WM 2026 in Düsseldorf

Der Qualifikationsweg für Flag Football zu den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles ist offiziell bestätigt. Damit steht fest, über welche internationalen Wettbewerbe sich die Nationalteams für das olympische Turnier qualifizieren können. Für Verbände, Trainer:innen und Spieler:innen bedeutet diese Entscheidung vor allem eines: Planungssicherheit.
Eine zentrale Rolle im Qualifikationsprozess spielt die IFAF Flag Football Weltmeisterschaft 2026, die in Deutschland ausgetragen wird. Das Turnier zählt zu den wichtigsten Qualifikationswettbewerben auf dem Weg zu den Olympischen Spielen. Bei der WM 2026 qualifizieren sich die beiden bestplatzierten Männer- und Frauenteams – exklusive der USA, die als Gastgebernation für Los Angeles 2028 gesetzt sind, direkt für die Olympischen Spiele.
Für alle Teams, die bei der WM 2026 die direkte Qualifikation verpassen, besteht eine weitere Qualifikationsmöglichkeit über den kontinentalen Weg. Im Jahr 2027 finden die IFAF Kontinentalmeisterschaften statt, für Deutschland also die Europameisterschaft. Dort müssen sich die Teams unter die besten zwei nicht qualifizierten Nationen Europas spielen, um sich für die finale Qualifikationsrunde zu qualifizieren.
Diese letzte Qualifikationsphase wird 2028 im Rahmen eines internationalen Turniers ausgetragen, bei dem die besten Teams der einzelnen Kontinente aufeinandertreffen. In diesem Turnier werden die verbleibenden Startplätze für die Olympischen Spiele vergeben.
Das zweijährige Qualifikationsverfahren unterstreicht die internationale Wettbewerbsfähigkeit und die weltweite Verbreitung des Flag Footballs. Ziel ist es, ein faires und integratives System zu schaffen, das Teams aus allen Kontinenten gleiche Chancen auf die Teilnahme an der historischen ersten olympischen Flag-Football-Konkurrenz bietet.
Eine Schlüsselrolle kommt damit der IFAF Flag Football Weltmeisterschaft 2026 zu, die vom 13. bis 16. August 2026 in Düsseldorf ausgetragen wird. Für die deutschen Flag-Nationalteams ergibt sich die besondere Chance, sich im eigenen Land auf höchstem internationalen Niveau zu messen und mit starken Leistungen entscheidende Schritte in Richtung Olympia 2028 zu gehen.
Die Veröffentlichung des Qualifikationssystems schafft für den American Football Verband Deutschland eine klare Grundlage für die weitere sportliche Ausrichtung und langfristige Kaderplanung. Die Weltmeisterschaft 2026 wird dabei nicht nur sportlich, sondern auch strategisch zum zentralen Bezugspunkt der kommenden Jahre.
Michael Schwarzer, Leistungssportdirektor Flag Football Nationalmannschaften, richtet den Blick konsequent auf die kommenden Etappen:
„Jetzt ist klar, wie der Weg zu den Olympischen Spielen aussieht – für Trainer:innen ebenso wie für Spieler:innen. Der volle Fokus liegt auf der Weltmeisterschaft 2026. Dank der hervorragenden Unterstützung durch den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) sowie der Förderung durch das Bundeskanzleramt verfügen unsere Spieler:innen und Trainer:innen über ausgezeichnete Voraussetzungen und europaweit herausragende Rahmenbedingungen. Dieses Vertrauen gilt es zurückzuzahlen. Ziel muss es sein, die Gruppenphase zu überstehen und in den anschließenden K.-o.-Spielen mit den deutschen Fans im Rücken über sich hinauszuwachsen.“
Mit der nun feststehenden Qualifikationsstruktur beginnt für den deutschen Flag Football eine entscheidende Phase. Die gezielte Vorbereitung auf die WM 2026 wird zum Maßstab für die sportliche Entwicklung und die internationale Wettbewerbsfähigkeit – mit dem klaren Ziel, sich über starke Leistungen auf Welt- und Kontinentalebene nachhaltig für den Weg zu den Olympischen Spielen 2028 zu positionieren.
Die wichtigsten Eckpunkte des Qualifikationssystems im Überblick:
- Insgesamt qualifizieren sich 6 Männer- und 6 Frauenteams für das olympische Flag-Football-Turnier
- Die USA sind als Gastgebernation automatisch qualifiziert
- Die Qualifikation beginnt im Sommer 2026 bei der IFAF Flag Football Weltmeisterschaft in Düsseldorf
- Die zwei bestplatzierten Männer- und Frauenteams der WM (ohne USA) qualifizieren sich direkt für Los Angeles 2028
- Die verbleibenden 3 Startplätze pro Geschlecht werden über ein zweistufiges Verfahren vergeben
- Bei den IFAF Kontinentalmeisterschaften 2027 qualifizieren sich pro Kontinent die jeweils zwei bestplatzierten, noch nicht qualifizierten Teams für ein finales Qualifikationsturnier
- Dieses sogenannte Olympic Qualifier Series Turnier findet im Frühjahr/Sommer 2028 statt (Termin und Austragungsort noch offen)
- Die jeweils drei bestplatzierten Männer- und Frauenteams dieses Turniers sichern sich die letzten Tickets für die Olympischen Spiele
