Rücktritt von Andreas Kegelmann

Der AFVD Vize-Präsident Sport Andreas Kegelmann ist am 05.02.2026 von seinem Amt zurückgetreten.

In seiner schriftlichen Erklärung an die Landesverbände nennt er persönliche Gründe. Andreas Kegelmann war im Präsidium u.a. verantwortlich für die Tackle-Nationalmannschaften sowie Ansprechpartner für die IFAF.

Das Präsidium bedankt sich bei Andreas Kegelmann für sein Engagement im AFVD und wird für die Nachwahl in den kommenden Wochen eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen.