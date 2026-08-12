Schiedsrichter:innen für die IFAF World Flag 2026 in Düsseldorf

Bei der Flag Football Weltmeisterschaft 2026 in Düsseldorf ist Team Germany nicht nur mit den Nationalmannschaften auf dem Feld vertreten. Auch Schiedsrichter:innen werden bei der Heim-WM im Einsatz sein und Deutschland auf internationaler Bühne repräsentieren.

Folgende Schiedsrichter:innen wurden für die Weltmeisterschaft nominiert:

Pascal Filipiak

Nicole Debowski

Mara Steiner