Showdown in Großbritannien: Frauen Nationalmannschaft kämpft um den Einzug ins EM Finale 2026

Für die deutsche Frauen Tackle Nationalmannschaft geht es am Sonntag, den 31. Mai, um weit mehr als nur einen Sieg. Im Nick Newbold Stadium wird Team Germany auf Gastgeber Großbritannien treffen und die Ausgangslage könnte kaum spannender sein.
Gewinnt Deutschland gegen Großbritannien, beendet Team Germany die Vorrunde mit einer Bilanz von 2:1 und wahrt die Chance auf den Einzug ins EM Finale. Großbritannien würde sich dagegen mit 0:3 im Spiel um Platz drei wiederfinden.
Doch nicht nur in Großbritannien wird am Sonntag mitgefiebert. Parallel wird sich der Blick nach Finnland richten, wo Spanien auf die bislang ungeschlagenen Finninnen treffen wird. Sollte Finnland auch diese Partie gewinnen, wäre der Weg frei: Deutschland und Finnland würden ins Finale der Europameisterschaft einziehen und dort um Gold spielen.
Gewinnt dagegen Spanien, kommt es zum Dreiervergleich zwischen Deutschland, Spanien und Finnland, alle mit einer Bilanz von 2:1. Dann wird die Punktedifferenz über den Finaleinzug entscheiden. Jeder einzelne Punkt könnte am Sonntag also im wahrsten Sinne des Wortes Gold wert sein.
Entsprechend konzentriert verliefen die vergangenen Wochen der Vorbereitung. In den Camps in Warendorf und Saarbrücken arbeitete der Coaching Staff gemeinsam mit dem 60er-Kader intensiv an den letzten Feinheiten. Inzwischen wurde daraus der finale 45er Gameday-Kader nominiert.
Head Coach Sebastian Ayernschmalz sieht sein Team bereit für die Herausforderung:
„Wir haben zwei sehr gute Camps in Warendorf und Saarbrücken durchlaufen. Rahmen und Mannschaft waren gut vorbereitet und wir haben unsere Ziele für die Camps erreicht. Nun sind wir hochmotiviert, das aufs Feld zu bringen.“
Innerhalb der Mannschaft ist in den vergangenen Monaten etwas zusammengewachsen. Spielerinnen, Coaches und Staff sprechen von einer besonderen Energie im Team – von Vertrauen, Zusammenhalt und dem Gefühl, gemeinsam etwas Großes erreichen zu können.
Auch AFVD Executive Director Oliver Duchene hebt genau diese Entwicklung hervor:
„Ich blicke auf eine sehr gelungene Vorbereitungsphase zurück. Der Trainerstab unter Leitung von Headcoach Sebastian Ayernschmalz hat herausragende Arbeit geleistet, und die Stimmung im gesamten Umfeld der Mannschaft habe ich zu jeder Zeit als harmonisch und professionell empfunden. Sebastian hat Mannschaft und Stab klar ausgerichtet und alle Beteiligten optimal auf die kommende Aufgabe eingestellt. Die sportliche Marschroute ist eindeutig definiert und gemeinsam freuen wir uns jetzt auf das Spiel in England.“
Dass sich die Mannschaft weiterentwickelt hat, zeigt sich laut Coaching Staff nicht nur im Zusammenspiel auf dem Feld, sondern auch in der wachsenden Qualität innerhalb des Kaders. Gleichzeitig steht die aktuelle Entwicklung sinnbildlich für den Aufschwung des Frauen American Footballs in Deutschland insgesamt.
Neben der sportlichen Arbeit spielte auch die mentale Vorbereitung eine zentrale Rolle. Gemeinsam mit Sportpsychologe Stephan Hütter arbeitete das Team intensiv daran, mit dem Druck und der Bedeutung dieses Spiels mental umzugehen.
Nun gilt der volle Fokus dem Duell mit Großbritannien. Ein Sieg könnte den Weg ins EM-Finale ebnen und damit die Chance auf die erste Goldmedaille der deutschen Frauen Tackle Nationalmannschaft überhaupt.
Kickoff im Nick Newbold Stadium ist am Sonntag, den 31. Mai, um 14:00 Uhr (britische Zeit).
Das Spiel wird live auf dem offiziellen YouTube Kanal der IFAF übertragen.