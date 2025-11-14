Shuttleservice zum Länderspiel Deutschland – Kanada in Bochum präsentiert von der Markus Klotzbach GmbH

Am Sonntag, den 16. November 2025 spielt Team Germany im Rahmen der Gridiron Nations Championship (GNC) gegen Kanada im Lohrheidestadion.

Kickoff ist um 18:00 Uhr, Einlass ab 16:30 Uhr.

Aufgrund der angespannten Parksituation rund um das Lohrheidestadion hat die Stadt Bochum zusammen mit der BoGeStra einen kostenlosen Shuttleservice an diesen Punkten eingerichtet:

Shuttleservice Punkte:

Lidl-Parkplatz, Lyrenstraße 9, 44866 Bochum

Sporthallenparkplatz in der Berliner Str. 42, 44867 Bochum

TOOM-Baumarkt Bochum, Berliner Str. 50 – 62, 44866 Bochum

Wattenscheider Bahnhof

Es ist ein Umlauf von ca. 17 Minuten geplant, woraus sich ein komfortabler 10 Minuten Takt an den Haltestellen ergibt. Der Shuttle fährt ab 15:00 Uhr.

So können die Fans bequem anreisen und ihre Autos sicher parken ohne Gefahr, dass diese abgeschleppt werden.

Alternativ kann auch P2 in der Emil-Weitz-Straße 10 genutzt werden, von dort sind es ca. 8 Minuten zu Fuß zum Stadion. Dieser Parkplatz ist aber erfahrungsgemäß sehr schnell belegt.

Für das Länderspiel ist der Eingang Süd geöffnet, dieser befindet sich in der Lohrheidestraße.

Wir wünschen allen Fans eine gute und sichere Anreise und ein tolles Spiel Deutschland – Kanada.