Spielplan der effect® ENERGY GFL und GFL 2 für die Saison 2026

Die Spielpläne der effect® ENERGY GFL und der GFL 2 für die Saison 2026 sind fixiert! Beide Ligen werden am 9. Mai mit insgesamt zwölf Partien in die neue Saison starten. Das Saisonfinale bildet der GFL Bowl am 3. Oktober in Dresden. Der erstmals in diesem Jahr ausgetragene GFL 2 Bowl wird am 12. September stattfinden.

Gemeinsam starten die beiden höchsten deutsche Football-Ligen am 9. Mai in die Saison 2026. Die Hauptrunden enden in der effect® ENERGY GFL am Wochenende 29./30. August und in der GFL 2 am 15./16. August.

Die Playoffs in der effect® ENERGY GFL werden am 12. September (Viertelfinale) und am 19. September (Halbfinale) ausgetragen. Hinzu kommen an diesen beiden Terminen die im Zuge der Ligareform neu eingeführten Playdowns (Hin- und Rückspiel), in denen die beiden siebtplatzierten Teams in der Nord- und Süd-Gruppe den Absteiger in die GFL 2 ermitteln werden.

Ebenfalls neu in diesem Jahr ist die Austragung des GFL 2 Bowls am 12. September, in dem der Meister der GFL 2 und gleichzeitige Aufsteiger in die effect® ENERGY GFL bestimmt wird. Der Weg in den GFL 2 Bowl führt über die vorgeschalteten Halbfinalspiele am 29. August. Dafür qualifizieren sich die erst- und zweitplatzierten Teams in der Nord- und Süd-Gruppe der GFL 2.

Wichtige Termine im Überblick:

effect® ENERGY GFL:

Saisonstart: 9. Mai 2026

Ende der Hauptrunde: 29./30. August 2026

Playoff-Viertelfinale und Playdown-Hinspiel: 12. September 2026

Playoff-Halbfinale und Playdown-Rückspiel: 19. September 2026

GFL Bowl: 3. Oktober 2026

GFL 2:

Saisonstart: 9. Mai 2026

Ende der Hauptrunde: 15./16. August 2026

Halbfinale zum GFL 2 Bowl: 29. August 2026

GFL 2 Bowl: 12. September 2026

Die Gruppen und Staffeln 2026

effect® ENERGY GFL:

Gruppe Nord, Staffel 1: Berlin Rebels, Braunschweig Lions, Hildesheim Invaders, Potsdam Royals

Berlin Rebels, Braunschweig Lions, Hildesheim Invaders, Potsdam Royals Gruppe Nord, Staffel 2: Dresden Monarchs, Düsseldorf Panther, Kiel Baltic Hurricanes

Dresden Monarchs, Düsseldorf Panther, Kiel Baltic Hurricanes Gruppe Süd, Staffel 1: Allgäu Comets, ifm Razorbacks Ravensburg, Pforzheim Wilddogs, Saarland Hurricanes

Allgäu Comets, ifm Razorbacks Ravensburg, Pforzheim Wilddogs, Saarland Hurricanes Gruppe Süd, Staffel 2: Munich Cowboys, Regensburg Phoenix, Schwäbisch Hall Unicorns, Straubing Spiders

GFL 2:

Gruppe Nord: Elmshorn Fighting Pirates, Hamburg Pioneers, Krefeld Ravens, Langenfeld Longhorns, Leipzig Lions, Minden Wolves, Rostock Griffins

Elmshorn Fighting Pirates, Hamburg Pioneers, Krefeld Ravens, Langenfeld Longhorns, Leipzig Lions, Minden Wolves, Rostock Griffins Gruppe Süd: Augsburg Centurions, Biberach Beavers, Gießen Golden Dragons, Montabaur

Fighting Farmers, syNeo Albershausen Crusaders, Wiesbaden Phantoms

Der Spielmodus

2026 treten in den beiden Bundesligen insgesamt 28 Mannschaften an: 15 Teams in der effect® ENERGY GFL und 13 Teams in der GFL 2. Die Teams werden in beiden Ligen in die zwei Regionalgruppen Nord und Süd aufgeteilt.

Der American Football Verband Deutschland (AFVD) und der Ligaverbund GFL folgt bei der Gruppeneinteilung dem im Sommer beschlossenen Plan zur Umsetzung der Ligareform. Danach wird es in der GFL 2 in 2026 keine Staffeleinteilung

innerhalb der beiden Regionalgruppen geben.

effect® ENERGY GFL

Wie in den Vorjahren erfolgt in den Regionalgruppen Nord und Süd der effect® ENERGY GFL eine weitere Unterteilung in zwei Staffeln mit jeweils vier bzw. drei (Nord-Staffel 2) Mannschaften, die aus der Platzierung der Vorsaison abgeleitet ist. Jedes Team spielt in der eigenen Staffel gegen jedes andere Team jeweils ein Heim- und ein Auswärtsspiel, was außer in der Nord-Staffel 2 sechs Partien pro Team ergibt. Hinzu kommen vier weitere Spiele gegen die Teams der anderen Staffel derselben Regionalgruppe (zwei Heim- und zwei Auswärtsspiele) sowie zwei Interconference-Spiele (ein Heim- und ein Auswärtsspiel) gegen Teams der jeweils anderen Regionalgruppe. Somit bestreitet jedes Team der effect® ENERGY GFL in der regulären Saison zwölf Spiele.

Weil die Nord-Staffel 2 mit nur drei Teams besetzt ist, würden den Teams in der Nord-Gruppe und zwei Teams aus der Süd Gruppe Spiele fehlen bzw. sie würden weniger als zwölf Spiele spielen. Der Ausgleich dafür wurde wie in gleichen Fällen in den Vorjahren durch zwei weitere Spiele gegen Teams aus der Nord-Staffel 1 sowie zwei weitere Interconference-Spiele geschaffen.

Für die Ermittlung der Playoff-Teilnehmer in der effect® ENERGY GFL werden nach Abschluss der Hauptrunde Gesamttabellen für die Nord- und die Südgruppe erstellt.

Die jeweils vier bestplatzierten Teams qualifizieren sich für die Playoffs.

Das letztplatzierte Team in der Gruppe Süd steht als sportlicher Absteiger in die GFL 2 fest. Ein weiterer Absteiger wird in den neu eingeführten Playdown-Spielen ermittelt. Dazu bestreiten die beiden siebtplatzierten Teams der Gruppen Nord und Süd ein Hin- und ein Rückspiel gegeneinander.

GFL2

Die ungleichen Gruppenstärken in der GFL 2 erfordern 2026 leicht unterschiedliche Spielsysteme

in den Regionalgruppen Nord und Süd:

In der mit sechs Teams besetzten Süd-Gruppe bestreitet jede Mannschaft ein Hin- und ein Rückspiel gegen jedes andere Team in der Gruppe. Insgesamt also zehn Punktspiele.

In der Nordgruppe wurde mit Blick auf die Chancengleichheit für den GFL 2 Bowl und in Abstimmung mit den Vereinen der GFL 2 Nord ein Spielsystem gewählt, das pro Verein ebenfalls zehn Punktspiele vorsieht. Dazu werden die Nord-Teams gegen zwei Mannschaften der eigenen Gruppe nur ein Hin- oder ein Rückspiel austragen. Die Auswahl dazu wurde per Los entschieden.

Die erst- und zweitplatzierten Mannschaften in der GFL 2 Nord und Süd qualifizieren sich für die Halbfinals. In denen wird der Nord-Erstplatzierte zuhause gegen den Süd-Zweitplatzierten sowie der Süd-Erstplatzierte zuhause gegen den Nord-Zweitplatzierten antreten. Die beiden Gewinner qualifizieren sich für den GFL 2 Bowl. Der Sieger des GFL 2 Bowl ist der sportliche Aufsteiger in die effect® ENERGY GFL. Für die Ausrichtung des GFL 2 Bowls können sich alle Teams der GFL 2 bis vier Wochen vor dem Bowl bewerben und der Spielort wird spätestens zwei Wochen vor dem Bowl festgelegt

Die jeweils letztplatzierten Mannschaften in den GFL-2-Gruppen Nord und Süd sind die

sportlichen Absteiger in die Regionalliga.

Der Spielplan

Die Erstellung des Spielplans erfolgte auch für die Saison 2026 mit freundlicher Unterstützung der Firma Ligalytics ( www.ligalytics.com ) und deren Software.

Dieser wurden bestimmte Vorgaben gemacht, die bei der Berechnung des Plans zu berücksichtigen waren. So zum Beispiel ein gemeinsamer Starttermin für alle Gruppen und die von den Vereinen gemeldeten Terminrestriktionen bei der Stadionbelegung. Bei der Zuordnung der Heim- und Auswärtsspiele für die Begegnungen zwischen den beiden Staffeln in einer Gruppe der effect@ ENERGY GFL wurde das Zufallsprinzip angewendet, wobei Spielansetzungen, die es im Jahr zuvor bereits schon einmal gab, bezüglich dem Heimrecht umgekehrt wurden.