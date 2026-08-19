Starke Partner für den GFL Bowl 2026: American Football trifft auf Tag der Deutschen Einheit

Von Bundeswehr über Sachsenlotto bis zur Stadt Dresden – bereits neun Partner tragen die 47. Deutsche Meisterschaft im American Football mit

Am 3. Oktober 2026 verwandelt sich das Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden zum zweiten Mal in Folge in die Hauptstadt des deutschen American Footballs: Beim GFL Bowl 2026 wird die 47. Deutsche Meisterschaft ausgespielt – und das an einem besonders symbolträchtigen Datum, dem Tag der Deutschen Einheit.

Bereits 2025 verfolgten mehr als 22.000 Zuschauerinnen und Zuschauer das Finale im Stadion; für die Neuauflage 2026 hat sich erneut ein starkes Netzwerk an Partnern aus Wirtschaft, öffentlicher Hand und Sport zusammengefunden, das den GFL Bowl in Dresden trägt und mitgestaltet.

Bundeswehr: Ausbildung und Nachwuchs am symbolträchtigen Datum

Als Partner in Sachen Ausbildung und Recruiting unterstützt die Bundeswehr den GFL Bowl 2026 über das Karrierecenter der Bundeswehr Dresden, das jungen Menschen in der Region Wege in Ausbildung, Studium und Karriere bei den Streitkräften aufzeigt. Passend zu dem Feiertag, der an die Einheit Deutschlands erinnert, erreicht die Bundeswehr ein großes, generationenübergreifendes Publikum aus dem ganzen Land.

„Dass uns die Bundeswehr in Dresden als Partner begleitet, freut uns sehr und zeigt, welche Bedeutung und gesellschaftliche Relevanz der GFL Bowl inzwischen aufgebaut hat“, sagt Torben Dill, Geschäftsführer des Ligaverbunds GFL. „Der GFL Bowl erreicht ein großes, generationenübergreifendes Publikum aus dem ganzen Land – genau die Menschen, die sich für Ausbildung, Studium und eine Karriere bei den Streitkräften interessieren. Für uns zeigt diese Partnerschaft, wie eng Spitzensport und gesellschaftlicher Zusammenhalt zusammengehören, und wir sind sehr dankbar für dieses Engagement.“

Wir freuen uns außerordentlich, die Bundeswehr nach mehreren Jahren der Abwesenheit wieder als starken Partner des GFL Bowls begrüßen zu dürfen. Für den American Football Verband Deutschland ist diese Partnerschaft von großer Bedeutung und ein starkes Zeichen für die positive Entwicklung unseres Sports. Umso mehr freuen wir uns, dass wir als Verband und insbesondere mit dem GFL Bowl als Höhepunkt der nationalen Saison in großem Umfang von dieser Zusammenarbeit profitieren können. Wir sind sehr dankbar für das entgegengebrachte Vertrauen und freuen uns auf eine starke gemeinsame Partnerschaft“, sagt Michael Schwarzer, Geschäftsführer des American Football Verbands Deutschland (AFVD).

Sachsenlotto: Engagement für den Sport im Freistaat

Auch die Sächsische Lotto-GmbH (Sachsenlotto) zählt zu den Partnern des Finales. Ein Teil der Einnahmen des Lotterieanbieters fließt traditionell in die Förderung von Sport, Kultur und sozialen Projekten in Sachsen. Beim GFL Bowl 2025 war Sachsenlotto bereits mit einem eigenen Stand bei der Power Party sowie mit Fahnen im Stadion präsent – unter dem Motto „Glück ist Teamarbeit“ unterstreicht das Unternehmen sein Engagement für den Sport vor der eigenen Haustür auch 2026.

Ostsächsische Sparkasse Dresden: Verlässlicher Partner seit vielen Jahren

Die Ostsächsische Sparkasse Dresden gehört zu den langjährigsten Unterstützern des American Footballs in der Region und engagiert sich auch beim GFL Bowl 2026 als Partner. Als Teil der Sparkassen-Finanzgruppe fördert das regionale Kreditinstitut über eigene Stiftungen und Förderprogramme zahlreiche Sport-, Kultur- und Sozialprojekte in Ostsachsen – der GFL Bowl reiht sich damit in ein langjähriges Engagement für den Sport der Region ein.

Sporlastic: Medizinische Expertise für den Spitzensport

Für die sportmedizinische Versorgung der Athletinnen und Athleten steht unter anderem Sporlastic aus Nürtingen. Das Unternehmen ist auf Bandagen, Orthesen und sportmedizinische Hilfsmittel spezialisiert. Beim GFL Bowl 2026 profitieren die Teams so direkt von diesem Know-how rund um Prävention, Versorgung und Regeneration.

Škoda: Mobilitätspartner mit Sport-Erfahrung

Mit Škoda ist zudem ein international bekannter Automobilhersteller Partner des GFL Bowl 2026. Die tschechische Marke – seit 1895 im Automobilbau aktiv und heute Teil des Volkswagen-Konzerns mit Stammsitz im Werk Mladá Boleslav – engagiert sich in Deutschland seit Jahren im Sportsponsoring, unter anderem als Namensgeber großer Sportveranstaltungen, und bringt diese Erfahrung nun auch nach Dresden.

Tag24: Regionale Reichweite für das Football-Finale

Als Medienpartner begleitet Tag24 den GFL Bowl 2026 redaktionell. Das 2014 gegründete Nachrichtenportal mit Sitz in Dresden zählt zu den reichweitenstärksten Newsseiten Deutschlands und berichtet über Sport, Politik und aktuelle Themen – beste Voraussetzungen, um das Finale einem großen regionalen wie überregionalen Publikum nahezubringen.

Erima: Offizieller Ausrüster der Liga

Als offizieller Ausrüster der effect® ENERGY GFL ist Erima ohnehin fester Bestandteil desdeutschen American Footballs und damit auch beim GFL Bowl 2026 präsent. Das traditionsreiche Sportswear-Unternehmen wurde bereits 1900 gegründet, stattet Vereine und Verbände in zahlreichen Mannschaftssportarten aus und ist europaweit aktiv.

Stadt Dresden: Gastgeberin mit Herz für American Football

Dass der GFL Bowl bereits zum zweiten Mal in Folge in Dresden ausgetragen wird, ist auch der Unterstützung der Stadt Dresden zu verdanken. Sportbürgermeister Jan Donhauser wertete die erneute Vergabe des Finales als schöne Anerkennung für den American-Football-Standort Dresden. Der Betreiber des Rudolf-Harbig-Stadions betonte zudem die enge Zusammenarbeit zwischen Verband, Stadt und den Dresden Monarchs bei der Vorbereitung des Turniers.

RDZN App: Das Finale immer griffbereit

Wer den GFL Bowl 2026 und die gesamte Saison der effect® ENERGY GFL nicht verpassen möchte, findet in der RDZN App den passenden Begleiter. Die offizielle App der Liga bietet Live-Scores, Spielpläne, Tabellen und ein Tippspiel, mehr als 3.400 Spielerprofile sowie mit „RDZN Rookies“ ein eigenes Glossar für Einsteigerinnen und Einsteiger in den American Football.

Tickets und weitere Informationen

Tickets für den GFL Bowl 2026 am 3. Oktober im Rudolf-Harbig-Stadion Dresden sind bereits im offiziellen Ticketshop unter gfl-bowl.de erhältlich. Neben dem Championship-Game selbst erwartet die Besucherinnen und Besucher ein ganztägiges Rahmenprogramm mit Power Party, Cheerleading-Auftritten und großer Halbzeitshow.

Über den GFL Bowl 2026

Der GFL Bowl ist das jährliche Endspiel um die Deutsche Meisterschaft im American Football und wird vom American Football Verband Deutschland (AFVD) gemeinsam mit der GFL ausgerichtet.2026 findet das Finale zum zweiten Mal in Folge in Dresden statt – am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, im Rudolf-Harbig-Stadion.