Starke Persönlichkeiten, klare Führung: Erfolgreicher A-Lizenz-Lehrgang des AFVD in der Sportschule des LSBH

Nach dem gelungenen B-Lizenz-Lehrgang über die Osterfeiertage setzt der American Football Verband Deutschland (AFVD) seine hochwertige Trainerausbildung konsequent fort: Vom 20. bis 26. April fand die diesjährige A-Lizenz-Lehrgangswoche in der Sportschule des LSBH statt. In einem intensiven und zugleich hochreflektierten Lernumfeld arbeiteten sechs erfahrene Coaches aus Hessen, Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland gezielt an der Weiterentwicklung ihrer Führungskompetenzen.

Während der B-Lizenz-Lehrgang vor allem auf der Erweiterung fachlicher und methodischer Kompetenzen aufbaute, rückte die A-Lizenz-Ausbildung noch stärker die Persönlichkeit der Trainer in den Mittelpunkt. Im Fokus standen zentrale Themen wie „Führung und Steuerung“– und damit die Fähigkeit, Teams nicht nur sportlich, sondern auch menschlich erfolgreich zu entwickeln.

Die kleine, exklusive Lehrgangsgruppe ermöglichte einen besonders intensiven Austausch auf Augenhöhe. Schnell wurde deutlich: Hier arbeiteten starke Persönlichkeiten miteinander, die bereit waren, sich kritisch mit der eigenen Rolle auseinanderzusetzen. Die offene und vertrauensvolle Atmosphäre bildete die Grundlage für tiefgehende Reflexionsprozesse, die weit über die reine Vermittlung von Fachwissen hinausgingen.

Ein Teilnehmer brachte diese Erfahrung treffend auf den Punkt und bezeichnete die Woche als „Reise zur Selbstfindung“. Diese Einschätzung passt zu den inhaltlichen Leitlinien des Lehrgangs, die sich auch an zeitlosen Führungsprinzipien orientieren. Sinngemäß nach dem japanischen Strategen Miyamoto Musashi gilt: Wer andere führen will, muss zunächst sich selbst kennen. Genau dieser Gedanke zog sich wie ein roter Faden durch die gesamte Ausbildungswoche.

Durch praxisnahe Lernsituationen, individuelle Feedbackprozesse und gezielte Selbstreflexion wurden die Teilnehmenden darin unterstützt, ihr eigenes Führungsverständnis zu schärfen und weiterzuentwickeln.

Ziel war es, nicht nur bessere Trainer, sondern auch klarere Führungspersönlichkeiten hervorzubringen – ein Anspruch, der im modernen Leistungs- und Vereinssport zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Bildungsreferent Stefan Misner zog am Ende der Woche ein positives Fazit:

„Wir haben hier nicht nur an Konzepten gearbeitet, sondern vor allem an den Menschendahinter. Die Entwicklung, die in dieser kurzen Zeit sichtbar wurde, ist beeindruckend. Wer Teams auf höchstem Niveau führen möchte, braucht Klarheit über die eigene Haltung und das eigene Handeln – genau daran haben wir intensiv gearbeitet.“

Mit der A-Lizenz-Lehrgangswoche ist ein weiterer wichtiger Schritt in der Qualifizierung von Spitzen-Coaches im deutschen American Football gelungen. Die kommenden Monate werden zeigen, wie die Teilnehmenden ihre Erkenntnisse in ihren jeweiligen Organisationen umsetzen und weiterentwickeln. Klar ist schon jetzt: Die Grundlage für nachhaltigen sportlichen und persönlichen Erfolg wurde in dieser intensiven Woche gelegt.