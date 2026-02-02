Super Bowl LX 2026: Seahawks gegen Patriots – ein Finale mit Geschichte

Ein Spiel, zwei Teams, weltweite Aufmerksamkeit: Im Super Bowl LX treffen die Seattle Seahawks und die New England Patriots aufeinander. Das Finale der NFL-Saison 2025/26 bringt nicht nur zwei traditionsreiche Franchises zusammen, sondern auch ein Duell mit Geschichte, das weit über die USA hinaus auf großes Interesse stößt – auch in Deutschland.

Bereits im Super Bowl XLIX im Jahr 2015 standen sich beide Teams im Endspiel gegenüber. Damals entschieden die New England Patriots die Partie mit 28:24 Punkten für sich – ein Finale, das bis heute als eines der dramatischsten der Super-Bowl-Geschichte gilt und die Rivalität beider Teams nachhaltig geprägt hat.

Auch der Blick auf den historischen Direktvergleich unterstreicht die Ausgeglichenheit dieses Duells. In mehr als 20 Begegnungen standen sich die Seahawks und Patriots bislang gegenüber, mit einer nahezu ausgeglichenen Bilanz. Die Zahlen deuten darauf hin, was auch sportlich zu erwarten ist: ein Finale auf Augenhöhe, in dem Details und einzelne Entscheidungen den Ausschlag geben können.

Super Bowl im Kino – Kooperation mit der GFL

Neben der klassischen TV-Übertragung wird der Super Bowl in Deutschland auch in ausgewählten Kinos zu sehen sein. In Zusammenarbeit mit der German Football League ermöglichen CinemaxX und LUF-Kinos bundesweit Live-Übertragungen auf der großen Leinwand.

Informationen zu teilnehmenden Standorten sowie zum Ticketverkauf werden über die jeweiligen Kinobetreiber veröffentlicht.

Bedeutung für den American Football in Deutschland

Der Super Bowl hat sich auch hierzulande zu einem zentralen Ereignis für American Football entwickelt. Die mediale Aufmerksamkeit rund um das NFL-Finale sorgt jedes Jahr für eine spürbar erhöhte Wahrnehmung des Sports und erreicht längst ein Publikum, das weit über die bestehende Football-Community hinausgeht.

Dabei wird der Super Bowl in Deutschland längst nicht mehr ausschließlich als Fernsehereignis wahrgenommen. Public Viewings, Super-Bowl-Partys und begleitende Formate haben sich etabliert und machen das Finale zunehmend zu einem gemeinschaftlichen Erlebnis. Diese Entwicklung stärkt die Identifikation mit dem Sport und trägt dazu bei, neue Zielgruppen für den American Football zu begeistern.

Für den American Football Verband Deutschland ist der Super Bowl dabei ein Referenzpunkt für internationale Spitzenleistung im American Football. Die Aufmerksamkeit rund um das Finale wirkt als Impulsgeber für den organisierten Football in Deutschland und trägt zur weiteren Wahrnehmung und Entwicklung des Sports bei – vom Nachwuchsbereich bis hin zum leistungsorientierten Spielbetrieb. Die Verbindung zwischen internationaler Spitze und nationalen Strukturen ist dabei ein wesentlicher Faktor für die nachhaltige Weiterentwicklung des American Football in Deutschland.

Super Bowl als gemeinsames Erlebnis für Fans

Austragungsort des Super Bowl LX ist das Levi’s Stadium in Santa Clara, Kalifornien. Für Zuschauer:innen in Deutschland erfolgt der Kickoff in der Nacht auf Montag, 9. Februar 2026, um 00:30 Uhr.

Rund um das Finale finden bundesweit zahlreiche Veranstaltungen, Watchpartys und Übertragungen statt.

Für American Football Fans lohnt es sich daher, einen Blick in die eigene Umgebung zu werfen, denn vielerorts gibt es die Möglichkeit, den Super Bowl gemeinsam mit anderen Fans, Freunden und Familie zu erleben.