Team Germany bei der Cheerleading WM 2025 in Japan

Die Cheerleading Weltmeisterschaft 2025 rückt näher. Am 12. und 13. Dezember 2025 versammelt sich die weltweite Cheerleading-Elite in der modernen Takasaki Arena in Takasaki, Japan. Dort treten Athletinnen und Athleten aus 13 Nationen gegeneinander an, um internationale Titel zu erringen.

Für die Deutschen Athletinnen und Athleten bedeutet die Teilnahme weit mehr als nur ein weiterer Wettkampf. Sie ist ein wichtiger Schritt in ihrer sportlichen Entwicklung, der Höhepunkt monatelanger Vorbereitung und eine besondere Ehre:

Team Germany darf seine Programme auf einer der größten Bühnen präsentieren, die der Sport zu bieten hat und das in einer beeindruckenden Vielfalt an Kategorien und Altersklassen:

Junior 1

Cheer Dance: Black Cats – SC Unterbach Cheerleader Düsseldorf

Black Cats – SC Unterbach Cheerleader Düsseldorf Cheer Dance Doubles: Meghan & Mercedes – SC Unterbach Cheerleader Düsseldorf

Meghan & Mercedes – SC Unterbach Cheerleader Düsseldorf Urban Cheer Dance Doubles: Taskforce – Cheer Company Greifswald e.V.

Junior 2

Cheerleading: Red Stars – Turnklubb zu Hannover

Red Stars – Turnklubb zu Hannover Cheer Dance: Junior Cats – SC Unterbach Cheerleader Düsseldorf

Junior Cats – SC Unterbach Cheerleader Düsseldorf Cheer Dance Doubles: Yuna & Lena – SC Unterbach Cheerleader Düsseldorf

Yuna & Lena – SC Unterbach Cheerleader Düsseldorf Urban Cheer Dance: GG’s – FT v. 1844 e.V. Freiburg Nuggets Cheerleader

GG’s – FT v. 1844 e.V. Freiburg Nuggets Cheerleader Urban Cheer Dance Doubles: ShiningLynx – SV Grün Weiß Großbeeren e.V.

Senior

C heerleading All Female: Phantastics – AFC Wiesbaden Phantoms e.V.

Phantastics – AFC Wiesbaden Phantoms e.V. Cheerleading Mixed: BFC Firestorm – ASC Bremen Firebirds v. 1992 e.V.

BFC Firestorm – ASC Bremen Firebirds v. 1992 e.V. Cheerleading Small Groups All Female: Die Nuggets – FT v. 1844 e.V. Freiburg Nuggets Cheerleader

Die Nuggets – FT v. 1844 e.V. Freiburg Nuggets Cheerleader Small Groups Mixed: Capreolus Supreme – SG Grün-Weiß Rehfelde e.V.

Capreolus Supreme – SG Grün-Weiß Rehfelde e.V. Cheerleading Doubles: Bucketlist – SSC Tübingen 1988 e.V.

Cheer Dance: Prancing Cats – SC Unterbach Cheerleader Düsseldorf

Prancing Cats – SC Unterbach Cheerleader Düsseldorf Cheer Dance Doubles: Tamina & Delia – SC Unterbach Cheerleader Düsseldorf

Tamina & Delia – SC Unterbach Cheerleader Düsseldorf Urban Cheer Dance: Carnage Cats – SC Unterbach Cheerleader Düsseldorf

Carnage Cats – SC Unterbach Cheerleader Düsseldorf Urban Cheer Dance Doubles: Lara & Anna – SC Unterbach Cheerleader Düsseldorf

Masters

Cheer Dance Doubles: JaDe – SV Friedrichsgabe v. 1955 e.V.

Nationale Verbände aus allen Kontinenten werden in Japan erwartet. Die IFC und die Japan Cheerleading Association garantieren eine hervorragend organisierte Veranstaltung, optimale Bedingungen und ein begeistertes Publikum.

Der AFVD zeigt sich stolz auf die sportliche Entwicklung, das Engagement und die Disziplin aller Beteiligten sowie den verantwortlichen Coaches und Vereine und wünscht Team Germany eine erfolgreiche Teilnahme.