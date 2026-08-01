Team Germany Frauen: Kader für die IFAF World Flag Championship 2026 nominiert

Der Countdown läuft: Vom 13. bis 16. August trifft sich die Weltelite des Flag Footballs in Düsseldorf-Garath zur IFAF World Flag Championship 2026. Insgesamt 32 Nationalteams – jeweils 16 Frauen- und 16 Männerteams kämpfen um den Weltmeistertitel und die Qualifikationsplätze für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles.
Für Team Germany wurden folgende Spieler:innen nominiert:
|Trikotnummer
|Vorname
|Nachname
|Position
|2
|Anne
|Streil
|R
|5
|Kaja
|Bins
|R
|7
|Kyra
|Fischer
|HY
|9
|Saskia
|Macharia
|DB
|11
|Hannah
|Bahn
|DB
|14
|Carla
|Törner
|WR
|18
|Nora
|Cermak
|QB
|21
|Ellen
|Riess
|WR
|27
|Dora
|Jung
|DB
|30
|Saskia
|Nühse
|QB
|33
|Kristin
|Adrian
|HY
|82
|Zoe
|Song
|DB
Reserve
|4
|Nina
|Barkhausen
|DB
|22
|Paulina
|Seidel
|WR/R
|84
|Jessica
|Macharia
|WR
Coaches & Staff
|Name
|Position
|Jona Winkel
|Head Coach
|Nils Hack
|Defensive Coordinator
|Johanna Schuller
|Defensive Coordinator
|Oscar De Luna Bugallo
|Offensive Coordinator
|Conny Matthes
|Physio
|Dr. Jan Halbmann
|Team Doc
|Torsten Grom
|Chef de Mission
|Michael Schwarzer
|Sporting Director
|Bianca Grom
|Team Managerin
|Lea Wohlfahrt
|Media
|Aileen Uzoma
|Media
|Daniel von Savigny
|Video Coordinator