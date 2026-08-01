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Team Germany Frauen: Kader für die IFAF World Flag Championship 2026 nominiert

Der Countdown läuft: Vom 13. bis 16. August trifft sich die Weltelite des Flag Footballs in Düsseldorf-Garath zur IFAF World Flag Championship 2026. Insgesamt 32 Nationalteams – jeweils 16 Frauen- und 16 Männerteams kämpfen um den Weltmeistertitel und die Qualifikationsplätze für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles.

Für Team Germany wurden folgende Spieler:innen nominiert:

TrikotnummerVornameNachnamePosition
2AnneStreilR
5KajaBinsR
7KyraFischerHY
9SaskiaMachariaDB
11HannahBahnDB
14CarlaTörnerWR
18NoraCermakQB
21EllenRiessWR
27DoraJungDB
30SaskiaNühseQB
33KristinAdrianHY
82ZoeSongDB

Reserve

4NinaBarkhausenDB
22PaulinaSeidelWR/R
84JessicaMachariaWR

Coaches & Staff

NamePosition
Jona WinkelHead Coach
Nils HackDefensive Coordinator
Johanna SchullerDefensive Coordinator
Oscar De Luna BugalloOffensive Coordinator
Conny MatthesPhysio
Dr. Jan HalbmannTeam Doc
Torsten GromChef de Mission
Michael SchwarzerSporting Director
Bianca GromTeam Managerin
Lea WohlfahrtMedia
Aileen UzomaMedia
Daniel von SavignyVideo Coordinator