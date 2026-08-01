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Team Germany Männer: Kader für die IFAF World Flag Championship 2026 nominiert

Der Countdown läuft: Vom 13. bis 16. August trifft sich die Weltelite des Flag Footballs in Düsseldorf-Garath zur IFAF World Flag Championship 2026. Insgesamt 32 Nationalteams – jeweils 16 Frauen- und 16 Männerteams kämpfen um den Weltmeistertitel und die Qualifikationsplätze für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles.

Für Team Germany wurden folgende Spieler nominiert:

TrikotnummerVornameNachnamePosition
2MoritzKulenovicS
8MalikAl-KahloutWR
10BenFröhlichWR
11JermaineEnyiaguWR
12MoritzApfelS
13JuniorNkmenbi-AselCB
14PhilippKleinQB
19LucaBultmannCB
21FabianAchenbachJ(C/WR/DB/R)
22KeanuPeukertC/WR
23BenjaminKleverQB
25RamónSeifertR

Reserve

SebastianLeßmannR
RaphaelCartaDB
TheoHackWR/C

Coaches & Staff

NamePosition
Said Salazar DecigaHead Coach
Conrad DietelDefensive Coordinator
Omari WilliamsDefensive Assistant
Alann Salas OlmedoOffensive Coordinator
Dirk JohannesPhysio
Dr. Jan HalbmannTeam Doc
Andreas HuferTeammanager
Lea WohlfahrtMedia
Bennet HensseMedia
Torsten GromChef de Mission
Michael SchwarzerLeistungssportdirektor