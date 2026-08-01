Team Germany Männer: Kader für die IFAF World Flag Championship 2026 nominiert

Der Countdown läuft: Vom 13. bis 16. August trifft sich die Weltelite des Flag Footballs in Düsseldorf-Garath zur IFAF World Flag Championship 2026. Insgesamt 32 Nationalteams – jeweils 16 Frauen- und 16 Männerteams kämpfen um den Weltmeistertitel und die Qualifikationsplätze für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles.
Für Team Germany wurden folgende Spieler nominiert:
|Trikotnummer
|Vorname
|Nachname
|Position
|2
|Moritz
|Kulenovic
|S
|8
|Malik
|Al-Kahlout
|WR
|10
|Ben
|Fröhlich
|WR
|11
|Jermaine
|Enyiagu
|WR
|12
|Moritz
|Apfel
|S
|13
|Junior
|Nkmenbi-Asel
|CB
|14
|Philipp
|Klein
|QB
|19
|Luca
|Bultmann
|CB
|21
|Fabian
|Achenbach
|J(C/WR/DB/R)
|22
|Keanu
|Peukert
|C/WR
|23
|Benjamin
|Klever
|QB
|25
|Ramón
|Seifert
|R
Reserve
|Sebastian
|Leßmann
|R
|Raphael
|Carta
|DB
|Theo
|Hack
|WR/C
Coaches & Staff
|Name
|Position
|Said Salazar Deciga
|Head Coach
|Conrad Dietel
|Defensive Coordinator
|Omari Williams
|Defensive Assistant
|Alann Salas Olmedo
|Offensive Coordinator
|Dirk Johannes
|Physio
|Dr. Jan Halbmann
|Team Doc
|Andreas Hufer
|Teammanager
|Lea Wohlfahrt
|Media
|Bennet Hensse
|Media
|Torsten Grom
|Chef de Mission
|Michael Schwarzer
|Leistungssportdirektor