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Team Germany nominiert Kader für die IFAF European Youth Flag Football Championships 2026

Vom 24. bis 26. September 2026 steht für den deutschen Flag Football Nachwuchs der internationale Saisonhöhepunkt an. Bei den IFAF European Youth Flag Football Championships in Lido delle Nazioni, Italien, trifft Team Germany auf die besten Nachwuchsauswahlen Europas.

Deutschland ist in allen drei Wettbewerben vertreten und geht mit der U15 Mixed, der U17 Mädchen und der U17 Jungs an den Start.

Folgende Spielerinnen und Spieler werden Team Germany bei der Europameisterschaft vertreten:

Foto: Bennet Henße