Team Germany startet mit frischem Fokus in die Vorbereitung auf Düsseldorf 2026

Die deutsche Herren Flag Football Nationalmannschaft hat mit dem ersten Sichtungs- und
Trainingscamp in die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft 2026 in Düsseldorf begonnen. Unter
Leitung von Head Coach Said Salazar steht das kommende Jahr im Zeichen von
Weiterentwicklung, Zusammenhalt und strukturiertem Aufbau.
In einem ersten Camp wurden sowohl etablierte Spieler als auch neue Prospects gesichtet. Ziel war
es, das individuelle Potenzial der Athleten zu analysieren und die Grundlagen für den weiteren
Trainingsprozess zu schaffen. Dabei wurde bewusst auf eine kompaktere Gruppe gesetzt, um
intensiver und gezielter arbeiten zu können.
Werte & Teamkultur
Im Zentrum des Programms stehen drei Kernwerte, die die Mannschaft in der kommenden Saison
prägen sollen: Accountability, Unity und Belief.
Diese Begriffe stehen für Verantwortung, Gemeinschaft und den Glauben an gemeinsame Ziele. Sie
bilden den Rahmen für die sportliche und persönliche Entwicklung der Spieler.
Defensive und offensive Weiterentwicklung
Im Camp wurden verschiedene taktische und personelle Varianten getestet, um die Flexibilität im
Spielsystem zu erhöhen. Die Defense wird darauf ausgerichtet, reaktionsschneller und variabler zu
agieren. In der Offense liegt der Schwerpunkt auf Passspiel, Tempo und Spielfeldbreite – mit dem
Ziel, das bekannte deutsche Flag-Football-Profil weiter auszubauen.
Ein starkes Jahr im Blick
Die Vision ist klar: Im kommenden Jahr will Team Germany sich sportlich weiter steigern und in
Düsseldorf 2026 im eigenen Land eine starke Rolle spielen. Deutschland verfügt über eine stetig
wachsende Football-Community, etablierte Strukturen und große sportliche Ambitionen im Flag-
Bereich.
„Wir möchten mit dieser Mannschaft ein gemeinsames Ziel verfolgen und uns Schritt für Schritt
darauf vorbereiten, vor heimischer Kulisse unser bestes Flag-Football zu zeigen“, sagt Head Coach
Said Salazar.
Ausblick
Nach Abschluss von Camp 1 werden auf Grundlage der gewonnenen Eindrücke weitere
Maßnahmen im Trainings- und Entwicklungsplan umgesetzt. In den kommenden Monaten folgen
zusätzliche Lehrgänge und Sichtungen, bevor im weiteren Verlauf des Jahres die finalen
Kaderentscheidungen getroffen werden.
Team Germany bedankt sich bei allen Spielern und Vereinen für die Unterstützung, sowie bei der
gesamten Flag-Football-Community in Deutschland. Gemeinsam will die Mannschaft auf und
neben dem Feld ein starkes Zeichen setzen – für den Sport, für die junge Flag-Generation und für
Deutschland als Gastgeber der WM 2026
Foto: Lea Wohlfahrt