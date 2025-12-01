Team Germany startet mit frischem Fokus in die Vorbereitung auf Düsseldorf 2026



Die deutsche Herren Flag Football Nationalmannschaft hat mit dem ersten Sichtungs- und

Trainingscamp in die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft 2026 in Düsseldorf begonnen. Unter

Leitung von Head Coach Said Salazar steht das kommende Jahr im Zeichen von

Weiterentwicklung, Zusammenhalt und strukturiertem Aufbau.



In einem ersten Camp wurden sowohl etablierte Spieler als auch neue Prospects gesichtet. Ziel war

es, das individuelle Potenzial der Athleten zu analysieren und die Grundlagen für den weiteren

Trainingsprozess zu schaffen. Dabei wurde bewusst auf eine kompaktere Gruppe gesetzt, um

intensiver und gezielter arbeiten zu können.



Werte & Teamkultur



Im Zentrum des Programms stehen drei Kernwerte, die die Mannschaft in der kommenden Saison

prägen sollen: Accountability, Unity und Belief.



Diese Begriffe stehen für Verantwortung, Gemeinschaft und den Glauben an gemeinsame Ziele. Sie

bilden den Rahmen für die sportliche und persönliche Entwicklung der Spieler.



Defensive und offensive Weiterentwicklung



Im Camp wurden verschiedene taktische und personelle Varianten getestet, um die Flexibilität im

Spielsystem zu erhöhen. Die Defense wird darauf ausgerichtet, reaktionsschneller und variabler zu

agieren. In der Offense liegt der Schwerpunkt auf Passspiel, Tempo und Spielfeldbreite – mit dem

Ziel, das bekannte deutsche Flag-Football-Profil weiter auszubauen.



Ein starkes Jahr im Blick



Die Vision ist klar: Im kommenden Jahr will Team Germany sich sportlich weiter steigern und in

Düsseldorf 2026 im eigenen Land eine starke Rolle spielen. Deutschland verfügt über eine stetig

wachsende Football-Community, etablierte Strukturen und große sportliche Ambitionen im Flag-

Bereich.



„Wir möchten mit dieser Mannschaft ein gemeinsames Ziel verfolgen und uns Schritt für Schritt

darauf vorbereiten, vor heimischer Kulisse unser bestes Flag-Football zu zeigen“, sagt Head Coach

Said Salazar.



Ausblick



Nach Abschluss von Camp 1 werden auf Grundlage der gewonnenen Eindrücke weitere

Maßnahmen im Trainings- und Entwicklungsplan umgesetzt. In den kommenden Monaten folgen

zusätzliche Lehrgänge und Sichtungen, bevor im weiteren Verlauf des Jahres die finalen

Kaderentscheidungen getroffen werden.



Team Germany bedankt sich bei allen Spielern und Vereinen für die Unterstützung, sowie bei der

gesamten Flag-Football-Community in Deutschland. Gemeinsam will die Mannschaft auf und

neben dem Feld ein starkes Zeichen setzen – für den Sport, für die junge Flag-Generation und für

Deutschland als Gastgeber der WM 2026

Foto: Lea Wohlfahrt