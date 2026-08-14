Team Germany steht mit beiden Teams im WM Viertelfinale

Sowohl die deutsche Frauen Flag Nationalmannschaft als auch die deutsche Männer Flag Nationalmannschaft haben bei der IFAF World Flag 2026 den Einzug ins Viertelfinale geschafft.
Damit steht Team Germany gleich doppelt unter den besten acht der Welt und das mit einer besonderen Bilanz:
Deutschland ist die einzige europäische Nation, die sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern in der K.-o.-Phase vertreten ist.
Bei den Frauen wurde es dabei bis zum Schluss spannend. In einem engen Spiel gegen Slowenien setzte sich die deutsche Frauen Flag Nationalmannschaft mit 34:33 durch.
Die deutsche Männer Flag Nationalmannschaft gewann zum Abschluss der Gruppenphase mit 28:12 gegen Brasilien und löste damit ebenfalls das Ticket für die Runde der besten Acht.
Nach zwei intensiven WM Tagen ist die Vorrunde damit Geschichte. Ab Samstag zählt jedes Spiel.
Auf die deutsche Frauen Flag Nationalmannschaft wartet direkt eine der größten Herausforderungen. Um 10:30 Uhr auf Field 1 trifft das Team von Head Coach Jona Winkel auf die USA.
Nur wenig später kämpft auch die deutsche Männer Flag Nationalmannschaft um einen Platz im Halbfinale. Um 11:45 Uhr auf Field 2 trifft das Team von Head Coach Said Salazar Déciga auf Italien.
Die Bedeutung der K.-o.-Phase reicht dabei über diese Weltmeisterschaft hinaus. Die jeweils zwei bestplatzierten Nationen bei der WM bei Frauen und Männern (mit Ausnahme der bereits als Gastgeber qualifizierten USA) sichern sich das Ticket für LA28.
„Diese Weltmeisterschaft ist eine der größten Chancen für unseren Sport. Flag Football wächst weltweit enorm und wir können uns hier in Deutschland auf einer ganz großen Bühne präsentieren. Beide Teams haben sich jetzt die Möglichkeit erarbeitet, diese Reise fortzusetzen. Wir wissen, welche Qualität in der K.-o.-Phase auf uns wartet, aber genau für solche Spiele sind wir hier. Alles, was jetzt kommt, ist Bonus.“, sagt Michael Schwarzer, Geschäftsführer des AFVD und Leistungssportdirektor Flag Football.
Ein wichtiger Teil dieser Heim-WM ist auch die Unterstützung von den Rängen. Der AFVD bedankt sich bei allen Fans sowie Unterstützerinnen und Unterstützern, die Team Germany in den vergangenen beiden Tagen vor Ort begleitet und für eine besondere Atmosphäre gesorgt haben.
Auch am Samstag zählt diese Unterstützung. Wer nicht in Düsseldorf dabei sein kann, kann die Spiele von Team Germany live auf dem YouTube-Kanal von IFAFMedia sowie D.SPORTS verfolgen.
Foto: Lea Wohlfahrt