Tickets Deutschland gegen Kanada im Rahmen der Gridiron Nations Championship 2025

Ab sofort könnt ihr euch Tickets für das Duell der deutschen Herren Tackle Nationalmannschaft gegen Kanada im Rahmen der Gridiron Nations Championship 2025 sichern!

Das Spiel findet am 16. November 2025 um 18:00 Uhr im Lohrheidestadion in Bochum statt.



Tickets gibt es über den folgenden Link: Tickets für Deutschland – Kanada am 16.11.2025 in Lohrheidestadion – Wattenscheid, Bochum | Ticket-Shop