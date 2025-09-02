Trainerkongress 2025 – Alabama trifft Dresden

Am 11. und 12. Oktober 2025 lädt der American Football Verband Deutschland (AFVD) zum Trainerkongress 2025 nach Dresden ein.



Der Kongress findet im Rahmen des ERIMA GFL Bowls statt und setzt neue Maßstäbe in der Trainerfortbildung: internationale Top-Referenten, praxisnahe Workshops und Raum für echten Austausch.

Spitzen-Expertise aus Alabama

Erstmals kommen Coaches aus dem legendären Football-Programm der University of Alabama nach Deutschland. Die „Crimson Tide“, geprägt durch Head Coach Nick Saban (2007–2023), ist eines der erfolgreichsten Programme in der Geschichte des College Footballs und gilt als Maßstab in Ausbildung, Taktik und Persönlichkeitsentwicklung.

Die Referenten aus Alabama:

Dr. Gary “Coach” Cramer – seit über 20 Jahren Life Coach in Alabama, enger Wegbegleiter von Nick Saban, Mentor zahlreicher Heisman-Trophy-Gewinner; aktuell auch im Trainerstab der deutschen U19-Nationalmannschaft.

– seit über 20 Jahren Life Coach in Alabama, enger Wegbegleiter von Nick Saban, Mentor zahlreicher Heisman-Trophy-Gewinner; aktuell auch im Trainerstab der deutschen U19-Nationalmannschaft. Kevin Steele – erfahrener College- und NFL-Coach, zuletzt Defensive Coordinator in Alabama (2023); Stationen u. a. bei Miami, Auburn, LSU und Clemson.

– erfahrener College- und NFL-Coach, zuletzt Defensive Coordinator in Alabama (2023); Stationen u. a. bei Miami, Auburn, LSU und Clemson. Todd Watson – langjähriger Assistent in Alabama und Tennessee, High-School-Champion-Coach; arbeitete u. a. mit NFL-Star Julio Jones.

Sie geben exklusive Einblicke in Trainingsmethoden, Organisationsstrukturen und Führungsprinzipien, die Alabama zu einem weltweiten Vorbild gemacht haben.

Kompetenz aus Deutschland und Europa

Neben den US-Coaches bereichern renommierte Fachleute aus Deutschland und Europa das Programm – mit Themen von Athletiktraining über Sportpsychologie bis hin zu Prävention und Teamkultur:

Sebastian Ayernschmalz – Bundestrainer der deutschen Frauen Nationalmannschaft, Vorsitzender der German American Football Coaches Association; Experte für Teamführung, Kommunikation und Organisationsentwicklung.

– Bundestrainer der deutschen Frauen Nationalmannschaft, Vorsitzender der German American Football Coaches Association; Experte für Teamführung, Kommunikation und Organisationsentwicklung. Phillip Perus – Strength & Conditioning Coach der Schwäbisch Hall Unicorns; Vortrag „Building the foundation – die Offseason zielgerichtet gestalten und umsetzen“.

– Strength & Conditioning Coach der Schwäbisch Hall Unicorns; Vortrag „Building the foundation – die Offseason zielgerichtet gestalten und umsetzen“. Lorenz Regler – Sportpsychologe, ASP-zertifiziert; unterstützt Athleten bei mentalen Herausforderungen im Leistungssport.

– Sportpsychologe, ASP-zertifiziert; unterstützt Athleten bei mentalen Herausforderungen im Leistungssport. Marco Monsees – Schwerpunkte: Hudl-Nutzung, Redzone-Analyse, Angriffs- und Verteidigungsstrategien.

– Schwerpunkte: Hudl-Nutzung, Redzone-Analyse, Angriffs- und Verteidigungsstrategien. Cheyenne Brajan – Sporternährungsberaterin; praxisorientierte Ernährungsstrategien zur Leistungsoptimierung von Teams und Einzelsportlern.

– Sporternährungsberaterin; praxisorientierte Ernährungsstrategien zur Leistungsoptimierung von Teams und Einzelsportlern. Max Groß – Vortrag „Mehr als Bauchgefühl – Entwicklung eines effektiven Feedbacksystems vom Feld zur Sideline“.

– Vortrag „Mehr als Bauchgefühl – Entwicklung eines effektiven Feedbacksystems vom Feld zur Sideline“. Jona Winkel – Cheftrainer der Flag Football Nationalmannschaften, Head Coach der Frauen Flag Nationalmannschaft; Fokus auf Olympia 2028.

– Cheftrainer der Flag Football Nationalmannschaften, Head Coach der Frauen Flag Nationalmannschaft; Fokus auf Olympia 2028. Max Unflath – „Disguise & Disrupt“: Flexible Defensivkonzepte mit Hybrid-Linebackern.

– „Disguise & Disrupt“: Flexible Defensivkonzepte mit Hybrid-Linebackern. Stephanie Wohlers – Vortrag zur Prävention sexualisierter Gewalt im Sport; Aufklärung über Risiken, Strategien von Tätern sowie Interventionsmöglichkeiten für Trainer:innen.

Programmübersicht

Samstag, 11.10.2025

08:00 Anmeldung

08:45 Begrüßung

09:00–16:00 Vorträge & Workshops

17:00 Kickoff ERIMA GFL Bowl (Ticket im Preis enthalten)

Sonntag, 12.10.2025

09:00–16:00 Vorträge & Workshops

Ort: Dorint Hotel Dresden, Grunaer Str. 14, 01069 Dresden

Kosten: 240 € (inkl. Verpflegung, Getränke, GFL-Bowl-Ticket, Fortbildungsbescheinigung)

Der Kongress richtet sich an A- und B-Lizenztrainer:innen, ist aber auch für C-Lizenz-Inhaber:innen sowie interessierte Coaches und Spieler:innen offen.

Ein starkes Signal für die Zukunft

Mit dem Trainerkongress vereint der AFVD internationale Spitzenexpertise mit praxisnahen Inhalten. Trainer:innen und Spieler:innen in Deutschland haben so die Chance, direkt von den Besten zu lernen, wertvolle Kontakte zu knüpfen und entscheidende Impulse für ihre eigene Arbeit und die Weiterentwicklung des Sports zu gewinnen.

Die Botschaft ist klar: Die Zukunft des American Football in Deutschland basiert auf exzellenter Ausbildung, gelebter Vielfalt und verantwortungsvollem Handeln – auf wie neben dem Spielfeld.