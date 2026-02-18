Trainingslager in Mexiko: Flag Football Nationalteams starten in intensive Phase

Die Flag Football Nationalteams der Frauen und Männer reisen vom 24. Februar bis 01. März zu einem fünftägigen Trainingslager nach Mexiko. Beide Teams treten mit ihrem vollständigen 20er-Kader an.

Die Maßnahme ist ein zentraler Bestandteil der frühen Saisonvorbereitung und dient als gezielter Belastungstest unter anspruchsvollen Rahmenbedingungen. Insbesondere das Training in Höhenlage setzt zusätzliche athletische Reize und stellt hohe Anforderungen an Belastungssteuerung und Regeneration.

Im Fokus stehen intensive Trainingseinheiten und die Weiterentwicklung taktischer Abläufe.

Head Coach Jona Winkel betont die Bedeutung der Reise:

„Das ist eine ideale Gelegenheit für uns, frühzeitig im Jahr unter bestmöglichen Bedingungen zu trainieren. Das Trainingslager ist mit Sicherheit sehr richtungsweisend für uns und wir wollen von Anfang an mit vollem Elan diese Chance für maximale Entwicklung nutzen.“

Mit der Maßnahme in Mexiko werden die Flag Football Nationalteams einen wesentlichen Baustein für die strukturierte Vorbereitung auf die kommenden internationalen Wettbewerbe legen und damit entscheidende Impulse für die weitere Leistungsentwicklung setzen.