Tryouts des Herren Flag Football Nationalteams – Deutschlands Weg zur Weltmeisterschaft 2026

Das deutsche Herren Flag Football Nationalteam startet in die nächste Phase seiner Entwicklung.

Mit den bevorstehenden Tryouts am 15./16. November und 12./13. Dezember 2025 in Frankfurt am Main bietet sich für ambitionierte Athleten die letzte offene Möglichkeit, Teil des Nationalteams zu werden. Nach diesen Terminen wird das Auswahlverfahren künftig auf ein Invitation-Only-System umgestellt.

Die Tryouts markieren einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur IFAF Weltmeisterschaft 2026 in Düsseldorf, bei der Deutschland als Gastgeberland antritt. Ziel ist es, ein leistungsstarkes und zukunftsorientiertes Team zu formen, das den deutschen Flag Football auf internationaler Bühne würdig repräsentiert.

Der Fokus der Tryouts liegt auf Leistungsbereitschaft, Teamgeist und Entwicklungspotenzial. Gesucht werden Spieler, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und den nächsten Schritt in ihrer sportlichen Laufbahn zu gehen.

Tryout-Termine:

15./16. November 202512./13. Dezember 2025

Ort: Frankfurt am Main

Anmeldung: hier