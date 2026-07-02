Turnierplan für das Jugendländerturnier 2026 veröffentlicht

Der Countdown läuft: Rund vier Monate vor dem Kickoff steht der offizielle Spielplan für das Jugendländerturnier 2026 fest. Das größte Nachwuchsturnier im deutschen American Football findet am 24. und 25. Oktober in Bochum und Herne statt. Der vollständige Turnierplan ist unter „Scores & Stats“ ab sofort auf der offiziellen Turnierwebsite www.jlt.nrw abrufbar.

Mit den Bavarian Warriors, der NRW GreenMachine, Niedersachsen Mustangs, Baden-Württemberg Lions, Saxony Knights, Berlin/Brandenburg Big East, Hessen Pride und den Schleswig-Holstein Sharks kämpfen acht U18-Auswahlmannschaften um den Deutschen Landesmeistertitel 2026.

Insgesamt werden über 400 Athleten mitsamt deren Coaches, Staff und Fans im Ruhrgebiet erwartet. Bayern reist als Titelverteidiger an, Gastgeber Nordrhein-Westfalen geht nach dem zweiten Platz im Vorjahr mit großen Ambitionen in das Heimturnier. Die Auswahl aus Berlin/Brandenburg hat sich als Aufsteiger aus dem B-Turnier im vergangenen Jahr qualifiziert.

Der Spielplan wurde von Turnierleiter Christian Freund, Bundesjugendobmann des American Football Verbandes Deutschland (AFVD), auf Grundlage der Turnierordnung, der Meldungen aus den Landesverbänden sowie der Platzierungen des Vorjahres erstellt.

Die fünf bestplatzierten Teams des vergangenen Jahres sowie der Aufsteiger aus dem B-Turnier spielen in der Vorrunde des A-Turniers am Samstag in jeweils zwei Dreiergruppen:

Gruppe A1 (Herne, Horststadion)

Bayern

Baden-Württemberg

Sachsen

Gruppe A2 (Bochum, Schultenhof)

Nordrhein-Westfalen

Niedersachsen

Berlin/Brandenburg

Am Sonntag folgen ab 10 Uhr im Herner Horststadion die Spiele um Platz fünf und Platz drei (12:30 Uhr) sowie das große Finale um die Deutsche Landesmeisterschaft 2026 (15 Uhr).

Das B-Turnier zwischen Hessen und Schleswig-Holstein wird am Sonntag auf der Sportanlage Schultenhof in Bochum (Kickoff: 11 Uhr) ausgetragen. Der Sieger aus dieser Partie kann im kommenden Jahr im A-Turnier antreten.

Die Auswahlmannschaft aus Hamburg hätte als letztplatziertes Team beim Turnier 2025 ebenfalls im B-Turnier antreten müssen, jedoch hat sich der Landesverband gegen eine Teilnahme entschieden. Auf die traditionsreichen „HamJam“ müssen die Fans in diesem Jahr also leider verzichten.

Das Jugendländerturnier gilt seit Jahrzehnten als wichtigste Bühne des deutschen Nachwuchsfootballs und als größtes Jugendfootball-Event in Europa. Jahr für Jahr nutzen zahlreiche Talente die Gelegenheit, sich auf höchstem nationalen Niveau zu präsentieren und sich für höhere Auswahlmannschaften zu empfehlen. Viele spätere Nationalspieler und sogar NFL-Profis sammelten hier ihre ersten Erfahrungen im Auswahlfootball.

Der AFCV NRW e.V. übernimmt die übergeordnete Koordination des Jugendländerturniers 2026 und die Abstimmung mit dem Bundesverband AFVD. Die Herne Black Barons und die Bochum Rebels sind als lokale Ausrichter für die operative Umsetzung an den Spielstätten verantwortlich.

Der vollständige Spielplan sowie alle Informationen rund um das Jugendländerturnier 2026 stehen ab sofort auf www.jlt.nrw zur Verfügung. In den kommenden Wochen werden dort regelmäßig weitere Informationen zu den Teams, den Spielstätten, dem Rahmenprogramm und dem Ticketverkauf veröffentlicht.