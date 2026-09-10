U19 Tackle Nationalmannschaft: 68-Mann Roster

Für die deutsche U19 Tacke Nationalmannschaft geht die Vorbereitung auf das Länderspiel gegen Finnland in die entscheidende Phase. Vom 14. bis 18. September kommt das Team zum abschließenden Camp zusammen. An fünf Tagen stehen insgesamt acht Trainingseinheiten von jeweils zweieinhalb Stunden auf dem Programm.
Für Head Coach Peter Daletzki und seinen Coaching Staff geht es in diesen Tagen darum, die Mannschaft bestmöglich auf die bevorstehende Aufgabe einzustellen und die letzten Entscheidungen bei der Kaderzusammenstellung zu treffen. Insgesamt 68 Spieler werden am Camp teilnehmen, aus denen der finale 45er-Kader hervorgehen soll.
Die Ausgangslage verspricht einen intensiven Konkurrenzkampf.
„Durch die Teilnahme von insgesamt 68 Spielern erwarten wir eine starke Competition. Jeder möchte sich seinen Platz im 45er-Kader sichern“, sagt Daletzki.
In insgesamt 20 Trainingsstunden haben die Spieler noch einmal die Gelegenheit, sich zu präsentieren und für das Länderspiel zu empfehlen. Gleichzeitig gilt es, als Mannschaft die letzten sportlichen und taktischen Feinheiten für das Duell mit Finnland abzustimmen.
Folgende 68 Spieler wurden für das Camp der U19-Nationalmannschaft nominiert:
|Vorname
|Nachname
|Position
|Lennart
|Thoma
|QB
|Nico
|Nussmann
|QB
|Frederik
|Hohmann
|QB
|Casper
|Vogt
|QB
|Valentino
|Cardenas
|RB
|Matteo
|Casin
|RB
|Noah
|Ludwig
|RB
|Devin
|Knospe
|RB
|Clinton
|Nnamchi
|RB
|Paul
|Herrmann
|RB
|Uli
|Stecher
|RB
|Tyler
|Matthiessen
|WR
|Ole
|Brauckmann
|WR
|Fabian
|Trotzenberg
|WR
|Jayden
|Sky Walker
|WR
|Yannis
|Kainer
|WR
|Robin
|Rathjens
|WR
|Oskar
|Koppisch
|DB
|Zihad
|Ali-Tagba
|DB
|Janik
|Bergmann
|DB
|Max
|Kieborz
|DB
|Aaron
|Ferber
|DB
|Jordan
|Reid
|DB
|Lasse
|Klug
|DB
|Nick
|Klug
|DB
|Maximilian
|Machauer
|DB
|Leopold
|Leipfinger
|DB
|Tom
|Pelzer
|OL
|Konstantin
|Schumacher
|OL
|Gabriel
|Porsch
|OL
|Jan
|Begehr
|OL
|Toni
|Deller
|OL
|Mathis
|Hansen
|OL
|Florian
|Brandl
|OL
|Yunis
|Kaabour
|OL
|Lennox
|Degenmann
|OL
|Ben
|Söhlke
|OL
|Julian
|Will
|OL
|Vitus
|Winklmeier
|OL
|Tyler
|Glöss
|HYB
|Arjen
|Kiessig
|HYB
|Lukas
|Rieger
|HYB
|Max
|Musiol
|HYB
|Philipp
|Rückardt
|HYB
|Paul
|Stassek
|HYB
|Damien
|Wilde
|HYB
|Ben
|Behrends
|LB
|Matthis
|Borgmann
|LB
|Moritz
|Hänsch
|LB
|Johannes
|Klein
|LB
|Leon
|Seebauer
|LB
|Maximilian
|Malis
|LB
|Dean
|Plotzki
|LB
|Marco
|Theisinger
|LB
|Willi
|Ziebart
|LB
|Franz
|Hirche
|DL
|Oliver
|Brüsselbach
|DL
|Connor
|Guthy
|DL
|Timm
|Harborth
|DL
|Philipp
|Holderried
|DL
|Franz
|Reulecke
|DL
|Ansgar
|Von Halen
|DL
|Vincent
|Daniel
|DL
|Conner
|Sandvoss
|DL
|Milos
|Scholze
|DL
|Maart
|Schaab
|DL
|Sascha
|Bordasch
|K
|Jakob
|Meyer
|K
Coaches
|Name
|Position
|Peter Daletzki
|Head Coach & Offensive Coordinator
|Marcel Fritsche
|Defensive Coordinator
|Max Unflath
|Special Teams Coordinator
|Marvin Damm
|Assistant Offensive Coordinator
|Jens Heinecke
|Assistant Defensive Coordinator
|Tom Laska
|Assistant Special Teams Coordinator
|Alexander Haupert
|Quarterback Coach
|Jochen Kern
|Runningback Coach
|Kevin Foitzik
|Offensive Line Coach
|Christoph Riener
|Defensive Back Coach
|Guido Reuels
|Wide Receiver Coach
|Jörn Scholl
|Linebacker Coach
|Lukas Dohrmann
|Hybrid Coach
|Oliver Schmidt
|Offensive & Defensive Assistant
|Frank Roser
|Breathwork Coach
|Gary Cramer
|Life Coach
|Justin Schlesinger
|Coaching Assistant
|Liam Schyja
|Coaching Assistant
Staff
|Jürgen Siebmanns
|Chef de Mission
|Dr. Stephan Bartsch
|Doc
|Dr. Ulrich Grünwald
|Doc
|Carolin Möhring
|Physio
|Dirk Johannes
|Physio
|Maike Alberti
|Physio
|Florian Kettelhoit
|Video
|Gabi Förster
|Teammanagement
|Andreas Klein
|Equipment
|Marcus Weitz
|Equipment
Media
|Bennet Henße
|Lea Wohlfahrt
Foto: Bennet Henße / Autor: Laura Decker