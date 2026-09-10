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U19 Tackle Nationalmannschaft: 68-Mann Roster

Für die deutsche U19 Tacke Nationalmannschaft geht die Vorbereitung auf das Länderspiel gegen Finnland in die entscheidende Phase. Vom 14. bis 18. September kommt das Team zum abschließenden Camp zusammen. An fünf Tagen stehen insgesamt acht Trainingseinheiten von jeweils zweieinhalb Stunden auf dem Programm.

Für Head Coach Peter Daletzki und seinen Coaching Staff geht es in diesen Tagen darum, die Mannschaft bestmöglich auf die bevorstehende Aufgabe einzustellen und die letzten Entscheidungen bei der Kaderzusammenstellung zu treffen. Insgesamt 68 Spieler werden am Camp teilnehmen, aus denen der finale 45er-Kader hervorgehen soll.

Die Ausgangslage verspricht einen intensiven Konkurrenzkampf.

Durch die Teilnahme von insgesamt 68 Spielern erwarten wir eine starke Competition. Jeder möchte sich seinen Platz im 45er-Kader sichern“, sagt Daletzki.

In insgesamt 20 Trainingsstunden haben die Spieler noch einmal die Gelegenheit, sich zu präsentieren und für das Länderspiel zu empfehlen. Gleichzeitig gilt es, als Mannschaft die letzten sportlichen und taktischen Feinheiten für das Duell mit Finnland abzustimmen.

Folgende 68 Spieler wurden für das Camp der U19-Nationalmannschaft nominiert:

VornameNachnamePosition
LennartThomaQB
NicoNussmannQB
FrederikHohmannQB
CasperVogtQB
ValentinoCardenasRB
MatteoCasinRB
NoahLudwigRB
DevinKnospeRB
ClintonNnamchiRB
PaulHerrmannRB
UliStecherRB
TylerMatthiessenWR
OleBrauckmannWR
FabianTrotzenbergWR
JaydenSky WalkerWR
YannisKainerWR
RobinRathjensWR
OskarKoppischDB
ZihadAli-TagbaDB
Janik BergmannDB
MaxKieborzDB
AaronFerberDB
JordanReidDB
LasseKlugDB
NickKlugDB
MaximilianMachauerDB
LeopoldLeipfingerDB
TomPelzerOL
KonstantinSchumacherOL
GabrielPorschOL
JanBegehrOL
ToniDellerOL
MathisHansenOL
FlorianBrandlOL
YunisKaabourOL
LennoxDegenmannOL
BenSöhlkeOL
JulianWillOL
VitusWinklmeierOL
TylerGlössHYB
ArjenKiessigHYB
LukasRiegerHYB
MaxMusiolHYB
PhilippRückardtHYB
PaulStassekHYB
DamienWildeHYB
BenBehrendsLB
MatthisBorgmannLB
MoritzHänschLB
JohannesKleinLB
LeonSeebauerLB
MaximilianMalisLB
DeanPlotzkiLB
MarcoTheisingerLB
WilliZiebartLB
FranzHircheDL
OliverBrüsselbachDL
ConnorGuthyDL
TimmHarborthDL
PhilippHolderriedDL
FranzReuleckeDL
AnsgarVon HalenDL
VincentDanielDL
ConnerSandvossDL
MilosScholzeDL
MaartSchaabDL
SaschaBordaschK
JakobMeyerK

Coaches

NamePosition
Peter DaletzkiHead Coach & Offensive Coordinator
Marcel FritscheDefensive Coordinator
Max UnflathSpecial Teams Coordinator
Marvin DammAssistant Offensive Coordinator
Jens HeineckeAssistant Defensive Coordinator
Tom LaskaAssistant Special Teams Coordinator
Alexander HaupertQuarterback Coach
Jochen KernRunningback Coach
Kevin FoitzikOffensive Line Coach
Christoph RienerDefensive Back Coach
Guido ReuelsWide Receiver Coach
Jörn SchollLinebacker Coach
Lukas DohrmannHybrid Coach
Oliver SchmidtOffensive & Defensive Assistant
Frank RoserBreathwork Coach
Gary CramerLife Coach
Justin SchlesingerCoaching Assistant
Liam SchyjaCoaching Assistant

Staff

Jürgen SiebmannsChef de Mission
Dr. Stephan BartschDoc
Dr. Ulrich GrünwaldDoc
Carolin MöhringPhysio
Dirk JohannesPhysio
Maike AlbertiPhysio
Florian KettelhoitVideo
Gabi FörsterTeammanagement
Andreas KleinEquipment
Marcus WeitzEquipment

Media

Bennet Henße
Lea Wohlfahrt

Foto: Bennet Henße / Autor: Laura Decker