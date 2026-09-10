U19 Tackle Nationalmannschaft: 68-Mann Roster

Für die deutsche U19 Tacke Nationalmannschaft geht die Vorbereitung auf das Länderspiel gegen Finnland in die entscheidende Phase. Vom 14. bis 18. September kommt das Team zum abschließenden Camp zusammen. An fünf Tagen stehen insgesamt acht Trainingseinheiten von jeweils zweieinhalb Stunden auf dem Programm.

Für Head Coach Peter Daletzki und seinen Coaching Staff geht es in diesen Tagen darum, die Mannschaft bestmöglich auf die bevorstehende Aufgabe einzustellen und die letzten Entscheidungen bei der Kaderzusammenstellung zu treffen. Insgesamt 68 Spieler werden am Camp teilnehmen, aus denen der finale 45er-Kader hervorgehen soll.

Die Ausgangslage verspricht einen intensiven Konkurrenzkampf.

„Durch die Teilnahme von insgesamt 68 Spielern erwarten wir eine starke Competition. Jeder möchte sich seinen Platz im 45er-Kader sichern“, sagt Daletzki.

In insgesamt 20 Trainingsstunden haben die Spieler noch einmal die Gelegenheit, sich zu präsentieren und für das Länderspiel zu empfehlen. Gleichzeitig gilt es, als Mannschaft die letzten sportlichen und taktischen Feinheiten für das Duell mit Finnland abzustimmen.

Folgende 68 Spieler wurden für das Camp der U19-Nationalmannschaft nominiert:

Vorname Nachname Position Lennart Thoma QB Nico Nussmann QB Frederik Hohmann QB Casper Vogt QB Valentino Cardenas RB Matteo Casin RB Noah Ludwig RB Devin Knospe RB Clinton Nnamchi RB Paul Herrmann RB Uli Stecher RB Tyler Matthiessen WR Ole Brauckmann WR Fabian Trotzenberg WR Jayden Sky Walker WR Yannis Kainer WR Robin Rathjens WR Oskar Koppisch DB Zihad Ali-Tagba DB Janik Bergmann DB Max Kieborz DB Aaron Ferber DB Jordan Reid DB Lasse Klug DB Nick Klug DB Maximilian Machauer DB Leopold Leipfinger DB Tom Pelzer OL Konstantin Schumacher OL Gabriel Porsch OL Jan Begehr OL Toni Deller OL Mathis Hansen OL Florian Brandl OL Yunis Kaabour OL Lennox Degenmann OL Ben Söhlke OL Julian Will OL Vitus Winklmeier OL Tyler Glöss HYB Arjen Kiessig HYB Lukas Rieger HYB Max Musiol HYB Philipp Rückardt HYB Paul Stassek HYB Damien Wilde HYB Ben Behrends LB Matthis Borgmann LB Moritz Hänsch LB Johannes Klein LB Leon Seebauer LB Maximilian Malis LB Dean Plotzki LB Marco Theisinger LB Willi Ziebart LB Franz Hirche DL Oliver Brüsselbach DL Connor Guthy DL Timm Harborth DL Philipp Holderried DL Franz Reulecke DL Ansgar Von Halen DL Vincent Daniel DL Conner Sandvoss DL Milos Scholze DL Maart Schaab DL Sascha Bordasch K Jakob Meyer K

Coaches

Name Position Peter Daletzki Head Coach & Offensive Coordinator Marcel Fritsche Defensive Coordinator Max Unflath Special Teams Coordinator Marvin Damm Assistant Offensive Coordinator Jens Heinecke Assistant Defensive Coordinator Tom Laska Assistant Special Teams Coordinator

Alexander Haupert Quarterback Coach Jochen Kern Runningback Coach Kevin Foitzik Offensive Line Coach Christoph Riener Defensive Back Coach Guido Reuels Wide Receiver Coach Jörn Scholl Linebacker Coach Lukas Dohrmann Hybrid Coach

Oliver Schmidt Offensive & Defensive Assistant Frank Roser Breathwork Coach Gary Cramer Life Coach Justin Schlesinger Coaching Assistant Liam Schyja Coaching Assistant

Staff

Jürgen Siebmanns Chef de Mission Dr. Stephan Bartsch Doc Dr. Ulrich Grünwald Doc Carolin Möhring Physio Dirk Johannes Physio Maike Alberti Physio Florian Kettelhoit Video Gabi Förster Teammanagement Andreas Klein Equipment Marcus Weitz Equipment

Media

Bennet Henße Lea Wohlfahrt

Foto: Bennet Henße / Autor: Laura Decker