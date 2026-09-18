U19 Tackle Nationalmannschaft bereit für Finnland: 45 Spieler kämpfen für Team Germany

Für die deutsche U19 Tackle Nationalmannschaft steht am Samstag, den 19. September, das nächste richtungsweisende Länderspiel an. Im Jahnstadion Langenfeld trifft Team Germany auf Finnland. Kickoff ist um 11 Uhr.

Sportlich geht Team Germany mit einer guten Ausgangslage in die Partie. Zum Auftakt der EM-Gruppenphase setzte sich die U19 im April mit 79:6 gegen Ungarn durch. Gegen Finnland geht es nun um den Gruppensieg und damit um das Ticket für die nächste Turnierphase 2027.

Seit Montag arbeitete die Mannschaft in Düsseldorf an den letzten Details. Mehr als 1.200 Trainingsminuten und 600 Minuten Meetingzeit wurden genutzt, um Abläufe zu schärfen, Spielsituationen durchzugehen und die Mannschaft bestmöglich auf den Gegner einzustellen.

Head Coach Peter Daletzki zeigt sich nach Abschluss der Trainingswoche zufrieden mit dem Stand seiner Mannschaft:

„Die intensive Vorbereitung in Düsseldorf ist abgeschlossen und der finale Kader für das Spiel am Samstag ist bestimmt. 68 Spieler haben eine Woche lang alles gegeben. Wir sind absolut zufrieden mit dem Ergebnis und freuen uns nun auf das Spiel am Samstag!“

Auch die Bedingungen während der Vorbereitung spielten der deutschen Auswahl in die Karten. Weitgehend trockenes Wetter und milde Temperaturen ermöglichten es dem Coaching Staff, das geplante Programm ohne Einschränkungen umzusetzen.

„Earned , not given“ als Leitgedanke

Aus den 68 Teilnehmern der Maßnahme wurden schließlich 45 Spieler für die Partie nominiert. Der Kader vereint Athleten aus unterschiedlichen Regionen und Spielklassen des deutschen Footballs.

Für Daletzki spiegelt genau diese Mischung die Philosophie der Nationalmannschaft wider:

„Unsere Kaderselektion umfasst eine starke Auswahl aus Spielern aus ganz Deutschland. Spieler aus der GFLJ, GFL, GFL2 und auch aus Jugendregionalligen haben einen Platz im 45er-Kader gefunden. Ich denke, das ist eine absolut repräsentative Auswahl und reflektiert unser Motto ‚Earned, not given.‘“

Damit bleibt der Grundsatz klar: Entscheidend für einen Platz im Nationalteam ist die gezeigte Leistung. Unabhängig davon, aus welcher Liga oder welchem Programm ein Spieler kommt.

Zum Abschluss der gemeinsamen Woche richtet der Head Coach den Blick auch auf die Arbeit hinter den Kulissen:

„Ich danke meinem hervorragenden Staff für die gesamte Vorbereitung und den unermüdlichen, ehrenamtlichen Einsatz für unsere Jungs in Deutschland!“

Mit dem Abschluss der Vorbereitung richtet sich der Fokus nun vollständig auf die Partie gegen Finnland.

Der AFVD bedankt sich bei allen Spielern, Coaches und Verantwortlichen für ihren Einsatz in der Vorbereitung und wünscht der deutschen U19 für die Partie gegen Finnland viel Erfolg.

Fans haben weiterhin die Möglichkeit, Team Germany im Jahnstadion Langenfeld vor Ort zu unterstützen.

Tickets sind über den offiziellen Ticketshop erhältlich.

Darüber hinaus wird die Begegnung live auf YouTube übertragen.

Foto: Bennet Henße / Autor: Laura Decker