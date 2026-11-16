Der Coaching Staff um Head Coach Peter Daletzki hat die Sichtung für das Future Prospect Camp 2026 abgeschlossen. Damit steht fest, welche Spieler für den „Invite-only“-Tag am 20. Dezember eingeladen sind.
„Die Auswahl ist uns alles andere als leichtgefallen. Wie in jedem Jahr haben wir in allen Landesverbänden viele Talente mit großem Potenzial gesehen. Dass das Interesse am Future Prospect Camp diesmal so riesig ist, begeistert mich“, sagt Daletzki.
Alle Spieler ohne Einladung für Sonntag nehmen automatisch am Samstag teil. Auch dort können sie sich mit starken Leistungen für die weitere Förderung und kommende Sichtungen empfehlen.
Wichtig: Am Samstag ist die Teilnahme nur mit einem gültigen Ticket für das Event möglich.
Daletzki betont, dass die Einteilung kein abschließendes Urteil über das Potenzial eines Spielers ist:
„Wer nicht für Sonntag eingeladen wurde, hat weiterhin alle Chancen. Beide Tage laufen nahezu gleich ab. Wir freuen uns darauf, unter den vielen angemeldeten Spielern noch unentdeckte Diamanten zu identifizieren.“
Das Programm: Combine, Athletik, Positionsarbeit
An beiden Tagen erwartet die Teilnehmer ein anspruchsvolles Programm. Zum Auftakt werden alle Spieler vermessen und absolvieren die Combine-Tests 40 Yard-Dash, Shuttle Run und Broad Jump. Es folgt ein Athletik-Zirkel, bevor die Spieler in positionsspezifischen Einheiten gefordert und bewertet werden.
Daletzki rät allen Teilnehmern zu einer gezielten Vorbereitung: drei bis vier Krafteinheiten pro Woche, ergänzt durch zwei Einheiten Sprint- und Ausdauertraining.
„Wir suchen echte Difference-Maker, die unbedingt zur Spitze in Deutschland gehören wollen. Dafür muss man die Extrameile gehen und auf diesem Teil des Weges sind meistens nur die wenigsten unterwegs.“
Vor dem Camp erhalten alle Spieler weitere Informationen zum Ablauf. Außerdem gibt es getrennte Zoom-Calls für die Teilnehmer am Samstag und für die eingeladenen Spieler am Sonntag.
Das Future Prospect Camp findet am 19. und 20. Dezember 2026 auf dem DFB-Campus in Frankfurt am Main statt.
Der Check-in beginnt an beiden Tagen um 8:30 Uhr, das Programm endet jeweils spätestens um 18 Uhr.
Bitte beachten: Zuschauer sind auf dem DFB-Campus nicht zugelassen.
Die für Sonntag eingeladenen Spieler sind der beigefügten PDF zu entnehmen.
Foto: Bennet Henße / Autorin: Laura Decker