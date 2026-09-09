U19 Tackle Nationalmannschaft empfängt Finnland in Langenfeld

Für die deutsche U19 Tackle Nationalmannschaft steht das nächste wichtige Duell auf dem Programm. Am Samstag, 19. September 2026, empfängt Team Germany die Auswahl Finnlands im Jahnstadion Langenfeld. Kickoff ist um 11:00 Uhr.

Für Team Germany geht es dabei um den nächsten großen Schritt auf internationaler Bühne: Mit einem Sieg qualifiziert sich Deutschland für die Medaillen-Endrunde der IFAF U19 Europameisterschaft 2027.

Die Ausgangslage könnte nach dem ersten Auftritt kaum besser sein. Im April feierte Team Germany einen erfolgreichen Start in die EM-Gruppenphase und setzte sich beim Auswärtsspiel in Ungarn mit 79:6 durch.

Seit diesem überzeugenden Auftritt hat sich innerhalb des Teams allerdings einiges getan. Gerade im U19-Bereich gehört der personelle Umbruch zum jährlichen Alltag.

„Nach dem dominanten Spiel gegen Ungarn haben wir wieder einige Spieler über den Sommer in der Mannschaft verloren“, erklärt Head Coach Peter Daletzki. „Dieser Umbruch steht jedes Jahr an, da viele Spieler Richtung USA gehen, um ihren High-School-Traum zu leben, oder aber auch Verletzungen den Fortbestand des Kaders erschweren.“

Teilweise muss der Coaching Staff dadurch rund ein Viertel der Mannschaft neu besetzen. Eine Aufgabe, die in diesem Jahr zusätzlich dadurch erschwert wurde, dass die letzte große Sichtungsmöglichkeit bereits beim Jugendländerturnier 2025 bestand.

Dennoch blickt Daletzki optimistisch auf die neu formierte Mannschaft. Neben den neuen Gesichtern verfügt das Nationalteam inzwischen über einen Kern an Spielern, der die Abläufe und Anforderungen auf internationalem Niveau bereits bestens kennt.

„Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir wieder eine schlagkräftige Mannschaft zusammengestellt haben“, sagt Daletzki. „Besonders die Tatsache, dass wir nun Spieler dabei haben, die bereits seit zwei oder drei Jahren bei uns sind, hilft ungemein.“

Gegen Finnland soll sich diese Mischung aus Erfahrung und neuen Kräften nun bewähren. Dabei kann sich die deutsche Auswahl erstmals seit längerer Zeit wieder auf die Unterstützung des eigenen Publikums freuen.

Das letzte Heimspiel liegt bereits rund eineinhalb Jahre zurück. An Ostern 2025 empfing die deutsche U19 Italien in Ulm. Mehr als 1.000 Zuschauer sorgten damals für eine besondere Kulisse. Eine Erfahrung, die beim Head Coach und seinen Spielern in Erinnerung geblieben ist.

„Das war wirklich eine tolle Atmosphäre für die Mannschaft“, erinnert sich Daletzki. „Das ist natürlich genau das, was noch einmal ordentlich die Emotionen weckt und für die Jungs essentiell ist, um auch noch das letzte bisschen herauszuholen.“

Eine ähnliche Atmosphäre erhofft sich das Nationalteam nun in Langenfeld. Die Voraussetzungen dafür sind gegeben: Die Region zwischen Düsseldorf und Köln gehört seit vielen Jahren zu den Zentren des deutschen American Football und verfügt über eine entsprechend große Football-Community.

„Langenfeld mit der Nähe zu Düsseldorf und Köln ist ja seit Jahrzehnten eine Footballhochburg“, betont Daletzki. „Daher hoffen wir natürlich, dass viele Zuschauer den Weg ins Stadion finden und unsere Mannschaft unterstützen!“

Sportlich wartet auf Team Germany ein richtungsweisendes Spiel. Nach dem starken Auftakt gegen Ungarn möchte die deutsche U19 Tackle Nationalmannschaft vor heimischem Publikum den nächsten Sieg einfahren und damit das Ticket für die Medaillen-Endrunde lösen.

Für viele der jungen Nationalspieler sind genau diese Spiele besondere Momente auf ihrem bisherigen sportlichen Weg. Vor heimischer Kulisse und mit den eigenen Fans im Rücken soll in Langenfeld eine besondere Atmosphäre entstehen, die die Mannschaft über die gesamte Partie hinweg trägt.

Wer die deutsche U19 am 19. September live im Jahnstadion Langenfeld unterstützen möchte, kann sich sein Ticket schon jetzt im offiziellen Ticketshop sichern.

Foto: Bennet Henße

Autor: Laura Decker