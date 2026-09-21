U19 Tackle Nationalmannschaft feiert 93:0-Sieg gegen Finnland

Die deutsche U19 Tackle Nationalmannschaft hat ihr entscheidendes Gruppenspiel gegen Finnland mit 93:0 gewonnen und sich damit für die Medaillenrunde der IFAF U19 Europameisterschaft 2027 qualifiziert.

Bereits nach dem ersten Viertel führte Team Germany mit 20:0, zur Halbzeit stand es 51:0. Auch nach der Pause blieb die deutsche Auswahl konsequent und baute den Vorsprung weiter aus.

Für Head Coach Peter Daletzki ist das Ergebnis vor allem eine Bestätigung der strukturellen Entwicklung innerhalb der Nationalmannschaft.

„Unsere harte Arbeit hat sich definitiv ausgezahlt. Die Nationalmannschaft ist jetzt vielmehr ein Programm geworden als nur einzelne Maßnahmen. Durch die Einführung des Practice Squads können wir in unseren Camps durch die Teilnahme von deutlich mehr Spielern ein viel höheres Tempo und eine viel höhere Intensität fahren. Der Kurs ist gut und zeigt, dass er richtig ist.“

Besonders hervorgehoben wurde nach der Partie die Offensive Line, die als MVP des Spiels ausgezeichnet wurde.

„Ein Spiel gewinnst oder verlierst du in den Trenches“, erklärt Daletzki. „Diese Unit wird bei uns hervorragend ausgebildet und steckt in jedem Camp noch einmal deutlich mehr Arbeit rein – durch zusätzliche Meetingzeiten, Walk Throughs und extra Training. Das ist hervorragend.“

Die Arbeit in der Line bildete gegen Finnland die Grundlage für eine Offense, die von Beginn an effizient agierte und bereits in der ersten Hälfte jede Angriffsserie mit Punkten abschließen konnte.

2027 wartet Österreich

Mit dem Gruppensieg steht die deutsche Auswahl in der Medaillenrunde. Dort trifft Team Germany im kommenden Jahr zunächst auf Österreich.

Daletzki weiß um die Qualität des Gegners:

„Das Ergebnis gegen Finnland ist schon sehr deutlich, aber nun steht eine viel größere Aufgabe an. Das letzte Aufeinandertreffen mit Österreich ist mittlerweile eine Ewigkeit her. Wir müssen noch einmal einen deutlichen Gang höher schalten, um dort zu bestehen.“

Österreich zählt seit Jahren zu den führenden Nationen im europäischen Nachwuchsfootball. Entsprechend früh beginnt auf deutscher Seite die Vorbereitung auf das Duell.

„Diese Aufgabe nehmen wir sehr ernst und wir werden alles daransetzen, einen Sieg einzufahren.“

Sichtung für den Kader 2027

Neben der sportlichen Vorbereitung richtet sich der Blick bereits auf die Zusammenstellung des kommenden Kaders.

In den nächsten Wochen wird der Staff verstärkt die Landesauswahlen beobachten. Eine wichtige Gelegenheit bietet dabei das Jugendländerturnier am 24. und 25. Oktober 2026 in Bochum und Herne.

„Wir werden dort mit unserem Staff vertreten sein, um Talente für das kommende Jahr zu sichten“, betont Daletzki.

Im Dezember ist zudem ein Camp in Frankfurt geplant. Dort soll es sowohl eine öffentliche Future Prospect Sichtung als auch eine Invite-only Sichtung geben. Auch Spieler aus dem bestehenden Kader müssen sich erneut empfehlen.

„Unser Bestandskader wird dort noch einmal auf Herz und Nieren geprüft. Interessierte Spieler sollen Augen und Ohren offenhalten, der Termin wird zeitnah veröffentlicht.“

Zum Abschluss richtet Daletzki seinen Dank an alle Beteiligten rund um die Nationalmannschaft.

„Ich danke allen ehrenamtlichen Helfern, den Staffmitgliedern und dem gesamten Team für diesen großartigen Erfolg. Gleichzeitig möchte ich mich noch einmal ausdrücklich beim AFVD für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken und freue mich auf das kommende Jahr 2027. Ein besonderer Dank gilt außerdem den Langenfeld Longhorns für ihre großartige Gastfreundschaft, die das Spiel für unsere Spieler vor heimischer Kulisse zu einem besonderen Erlebnis gemacht hat.“

Mit dem Gruppensieg ist das nächste Kapitel für Team Germany aufgeschlagen. Der Fokus liegt nun auf der Vorbereitung auf Österreich und dem Aufbau des Kaders für 2027.

Der AFVD gratuliert der deutschen U19 Tackle Nationalmannschaft, dem gesamten Coaching Staff sowie allen Beteiligten zu diesem überzeugenden Erfolg gegen Finnland. Das 93:0 in Langenfeld ist nicht nur ein starkes sportliches Ergebnis, sondern zugleich eine Bestätigung der kontinuierlichen Arbeit im Nachwuchsprogramm.

Foto: Lea Wohlfahrt / Autor: Laura Decker