U19 Tackle Nationalmannschaft gewinnt 79:6 gegen Ungarn in EM-Vorrunde

Die deutsche U19 Tackle Nationalmannschaft ist erfolgreich in die Europameisterschaft gestartet. Im Vorrundenspiel in Ungarn setzte sich das Team mit 79:6 durch und verschaffte sich damit eine sehr gute Ausgangsposition für den weiteren Verlauf des Turniers.

Der Erfolg basierte nicht auf individuellen Einzelleistungen, sondern auf einer breiten Verteilung der Verantwortung, was sich auch in der Vielzahl unterschiedlicher Punktesammler widerspiegelt.

Headcoach Peter Daletzki zeigte sich nach dem Spiel zufrieden:

„Nach einer besonderen Woche im Trainingscamp in Ungarn konnten wir als Team zusammenwachsen und einige Herausforderungen meistern. So mussten wir knapp die Hälfte an neuen Spielern in die Mannschaft integrieren und sie spielerisch in die Systeme coachen. Unsere Jungs haben sich jeder Aufgabe gestellt, egal wie schwer sie war und das Ergebnis des Spiels ist durch ihre harte Arbeit in der Woche davor reflektiert. Ich bin sehr stolz auf unser Team und extrem dankbar für unseren überragenden Staff. Bedanken möchte ich mich auch bei allen Trainern der Landesauswahlen und der Vereine, die uns mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit solche Spieler entwickeln. Jetzt geht es in die Planungen für das zweite Spiel in diesem Jahr gegen Finnland.“

Am Wochenende des 19./20. September kommt es zu den entscheidenden Platzierungsspielen: Deutschland trifft auf Finnland im Duell um den Gruppensieg, während Ungarn und Polen den dritten Platz in der Gruppe ausspielen.

Für Team Germany gilt es nun, an die Leistung anzuknüpfen und sich für die Finalrunde 2027 zu qualifizieren.

Punkteverteilung im Überblick:

Spieler Leistung Friedrich Koch 3 Receiving Touchdowns Lenny Thoma 2 Rushing Touchdowns, 4 TD-Pässe Paul Krause 9 Extrapunkte Moritz Hänsch 1 Touchdown Clinton Nnamchi 1 Touchdown Marc Hernandez Fernandez 1 Touchdown Tyler Matthießen 1 Touchdown Nico Nussmann 1 Touchdown Tyler Glöß 1 Touchdown Jojo Klein 1 Two-Point Conversion Ermin Sadikovic 1 Two-Point Conversion

Foto: Bennet Henße