American Football Verband Deutschland e.V.

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U19 Tackle Nationalmannschaft nominiert 45er-Kader für das Länderspiel gegen Finnland

Die deutsche U19 Tackle Nationalmannschaft hat ihren finalen Kader für das Länderspiel gegen Finnland benannt. Insgesamt 45 Spieler wurden für die Partie am Samstag im Jahnstadion Langenfeld nominiert.

VornameNachnamePosition
LennartThomaQB
FinnKordtQB
ValentinoCardenas GonzalesRB
Glenn DevinKnospeRB
PaulHerrmannRB
UliStecherRB
TylerMatthiessenWR
FabianTrotzenbergWR
Jayden SkyWalkerWR
YannisKainerWR
OskarKoppischDB
ZihadAli-TagbaDB
Janik BergmannDB
MaxKieborzDB
AaronFerberDB
JordanReidDB
MaximilianMachauerDB
LeopoldLeipfingerDB
Konstantin FrederikSchumacherOL
JeskoTomschkeOL
JanBegehrOL
GabrielPorschOL
ToniDellerOL
MathisHansenOL
LennoxDegenmannOL
JulianWillOL
TylerGlössHYB
ArjenKiessigHYB
LukasRiegerHYB
MaxMusiolHYB
MatthisBorgmannLB
MoritzHänschLB
JohannesKleinLB
DeanPlotzkiLB
MarcoTheisingerLB
WilliZiebartLB
FranzHircheDL
ConnorGuthyDL
TimmHarborthDL
FranzReuleckeDL
AnsgarVon HalenDL
VincentDanielDL
ConnerSandvossDL
MilošScholzeDL
SaschaBordaschK/P

Foto: Bennet Henße