U19 Tackle Nationalmannschaft nominiert 45er-Kader für das Länderspiel gegen Finnland

Die deutsche U19 Tackle Nationalmannschaft hat ihren finalen Kader für das Länderspiel gegen Finnland benannt. Insgesamt 45 Spieler wurden für die Partie am Samstag im Jahnstadion Langenfeld nominiert.
|Vorname
|Nachname
|Position
|Lennart
|Thoma
|QB
|Finn
|Kordt
|QB
|Valentino
|Cardenas Gonzales
|RB
|Glenn Devin
|Knospe
|RB
|Paul
|Herrmann
|RB
|Uli
|Stecher
|RB
|Tyler
|Matthiessen
|WR
|Fabian
|Trotzenberg
|WR
|Jayden Sky
|Walker
|WR
|Yannis
|Kainer
|WR
|Oskar
|Koppisch
|DB
|Zihad
|Ali-Tagba
|DB
|Janik
|Bergmann
|DB
|Max
|Kieborz
|DB
|Aaron
|Ferber
|DB
|Jordan
|Reid
|DB
|Maximilian
|Machauer
|DB
|Leopold
|Leipfinger
|DB
|Konstantin Frederik
|Schumacher
|OL
|Jesko
|Tomschke
|OL
|Jan
|Begehr
|OL
|Gabriel
|Porsch
|OL
|Toni
|Deller
|OL
|Mathis
|Hansen
|OL
|Lennox
|Degenmann
|OL
|Julian
|Will
|OL
|Tyler
|Glöss
|HYB
|Arjen
|Kiessig
|HYB
|Lukas
|Rieger
|HYB
|Max
|Musiol
|HYB
|Matthis
|Borgmann
|LB
|Moritz
|Hänsch
|LB
|Johannes
|Klein
|LB
|Dean
|Plotzki
|LB
|Marco
|Theisinger
|LB
|Willi
|Ziebart
|LB
|Franz
|Hirche
|DL
|Connor
|Guthy
|DL
|Timm
|Harborth
|DL
|Franz
|Reulecke
|DL
|Ansgar
|Von Halen
|DL
|Vincent
|Daniel
|DL
|Conner
|Sandvoss
|DL
|Miloš
|Scholze
|DL
|Sascha
|Bordasch
|K/P
Foto: Bennet Henße