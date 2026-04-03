American Football Verband Deutschland e.V.

Instagram Youtube Facebook Linkedin-in
Tickets
  • Home
  • News
  • IFAFIFAF EuropeJunioren-Nationalmannschaft

U19 Tackle Nationalteam: 45er Kader für EM-Auftakt gegen Ungarn nominiert

Zum Start der Gruppenphase der IFAF U19 Europameisterschaft trifft das deutsche U19 Tackle Nationalteam am 04. April auf Gastgeber Ungarn.

Für den EM-Auftakt wurde der 45er Kader nominiert. Die Spieler haben sich in den vergangenen Monaten bei Sichtungsmaßnahmen und Camps empfohlen und vertreten Deutschland nun auf internationaler Bühne.

Austragungsort ist das MÁV Előre Stadion in Székesfehérvár. Kickoff ist um 15:00 Uhr.

Die folgende Übersicht zeigt den vollständigen 45er Kader für das Spiel gegen Ungarn:

Jersey #VornameNachnamePositionClub
2LennartThomaQBDüsseldorf Panther
4AaronFerberDBDüsseldorf Panther
6FabianTrotzenbergWRBad Homburg Sentinels
7HamzaMujkicLBFursty Razorbacks
9NicoNussmannQBSchwäbisch Hall Unicorns
10Marc AntonioHernandez FernandezRBDüsseldorf Panther
11TylerMatthiessenWRBad Homburg Sentinels
12Paul JonathanKrauseK/PHildesheim Invaders
13ErminSadikovicWRMunich Cowboys
15MiłošScholzeDLDresden Monarchs
16TimmHarborthDLHildesheim Invaders
17WilliZiebartLBDresden Monarchs
18FriedrichKochWRBad Homburg Sentinels
19ValentinoCardenas GonzalesRBDüsseldorf Panther
22OskarKoppischDBDresden Monarchs
23ZihadAli-TagbaDBSchwäbisch Hall Unicorns
24Janik LucaBergmannDBHildesheim Invaders
25JordanReidDBBad Homburg Sentinels
28DevinKnospeRBPotsdam Royals
30ClintonNnamchiRBDüsseldorf Panther
31ArjenKießigHYBHamburg Blue Devils
32JohannesKleinLBDresden Monarchs
34LasseKlugDBHamburg Blue Devils
37MoritzMuschnerDBLeipzig Lions
38MaximilianMachauerDBWeinheim Longhorns
40MoritzHänschLBDüsseldorf Panther
45IliasMradLBDüsseldorf Panther
46MatthisBorgmannLBBerlin Rebels
47ConnorGuthyDLPaderborn Dolphins
51TomPelzerOLDüsseldorf Panther
52EricWerwaiDLHildesheim Invaders
54KonstantinSchumacherOLHamburg Blue Devils
57GabrielPorschOLFursty Razorbacks
60JakobWittOLHamburg Huskies
72TomBergauOLHamburg Blue Devils
76JanBegehrOLBerlin Rebels
78FlorianBrandlOLStraubing Spiders
79MaxHeideOLDüsseldorf Panther
80MaximilianMusiolHYBBad Homburg Sentinels
82TylerGlößHYBDresden Monarchs
88LukasRiegerHYBIfm Razorbacks
90FranzHircheDLDresden Monarchs
91AliMohammadiDLLeipzig Lions
92AnsgarVon HalenDLTFG Typhoons
93VincentDanielDLDüsseldorf Panther