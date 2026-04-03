U19 Tackle Nationalteam: 45er Kader für EM-Auftakt gegen Ungarn nominiert

Zum Start der Gruppenphase der IFAF U19 Europameisterschaft trifft das deutsche U19 Tackle Nationalteam am 04. April auf Gastgeber Ungarn.
Für den EM-Auftakt wurde der 45er Kader nominiert. Die Spieler haben sich in den vergangenen Monaten bei Sichtungsmaßnahmen und Camps empfohlen und vertreten Deutschland nun auf internationaler Bühne.
Austragungsort ist das MÁV Előre Stadion in Székesfehérvár. Kickoff ist um 15:00 Uhr.
Die folgende Übersicht zeigt den vollständigen 45er Kader für das Spiel gegen Ungarn:
|Jersey #
|Vorname
|Nachname
|Position
|Club
|2
|Lennart
|Thoma
|QB
|Düsseldorf Panther
|4
|Aaron
|Ferber
|DB
|Düsseldorf Panther
|6
|Fabian
|Trotzenberg
|WR
|Bad Homburg Sentinels
|7
|Hamza
|Mujkic
|LB
|Fursty Razorbacks
|9
|Nico
|Nussmann
|QB
|Schwäbisch Hall Unicorns
|10
|Marc Antonio
|Hernandez Fernandez
|RB
|Düsseldorf Panther
|11
|Tyler
|Matthiessen
|WR
|Bad Homburg Sentinels
|12
|Paul Jonathan
|Krause
|K/P
|Hildesheim Invaders
|13
|Ermin
|Sadikovic
|WR
|Munich Cowboys
|15
|Miłoš
|Scholze
|DL
|Dresden Monarchs
|16
|Timm
|Harborth
|DL
|Hildesheim Invaders
|17
|Willi
|Ziebart
|LB
|Dresden Monarchs
|18
|Friedrich
|Koch
|WR
|Bad Homburg Sentinels
|19
|Valentino
|Cardenas Gonzales
|RB
|Düsseldorf Panther
|22
|Oskar
|Koppisch
|DB
|Dresden Monarchs
|23
|Zihad
|Ali-Tagba
|DB
|Schwäbisch Hall Unicorns
|24
|Janik Luca
|Bergmann
|DB
|Hildesheim Invaders
|25
|Jordan
|Reid
|DB
|Bad Homburg Sentinels
|28
|Devin
|Knospe
|RB
|Potsdam Royals
|30
|Clinton
|Nnamchi
|RB
|Düsseldorf Panther
|31
|Arjen
|Kießig
|HYB
|Hamburg Blue Devils
|32
|Johannes
|Klein
|LB
|Dresden Monarchs
|34
|Lasse
|Klug
|DB
|Hamburg Blue Devils
|37
|Moritz
|Muschner
|DB
|Leipzig Lions
|38
|Maximilian
|Machauer
|DB
|Weinheim Longhorns
|40
|Moritz
|Hänsch
|LB
|Düsseldorf Panther
|45
|Ilias
|Mrad
|LB
|Düsseldorf Panther
|46
|Matthis
|Borgmann
|LB
|Berlin Rebels
|47
|Connor
|Guthy
|DL
|Paderborn Dolphins
|51
|Tom
|Pelzer
|OL
|Düsseldorf Panther
|52
|Eric
|Werwai
|DL
|Hildesheim Invaders
|54
|Konstantin
|Schumacher
|OL
|Hamburg Blue Devils
|57
|Gabriel
|Porsch
|OL
|Fursty Razorbacks
|60
|Jakob
|Witt
|OL
|Hamburg Huskies
|72
|Tom
|Bergau
|OL
|Hamburg Blue Devils
|76
|Jan
|Begehr
|OL
|Berlin Rebels
|78
|Florian
|Brandl
|OL
|Straubing Spiders
|79
|Max
|Heide
|OL
|Düsseldorf Panther
|80
|Maximilian
|Musiol
|HYB
|Bad Homburg Sentinels
|82
|Tyler
|Glöß
|HYB
|Dresden Monarchs
|88
|Lukas
|Rieger
|HYB
|Ifm Razorbacks
|90
|Franz
|Hirche
|DL
|Dresden Monarchs
|91
|Ali
|Mohammadi
|DL
|Leipzig Lions
|92
|Ansgar
|Von Halen
|DL
|TFG Typhoons
|93
|Vincent
|Daniel
|DL
|Düsseldorf Panther