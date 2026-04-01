U19 Tackle Nationalteam startet in die EM-Gruppenphase gegen Ungarn

Am 04. April trifft das deutsche U19 Tackle Nationalteam auf Gastgeber Ungarn und startet damit in die Gruppenphase der IFAF U19 European Championships.

Die Europameisterschaft wird im Zeitraum von 2026 bis 2027 in einem mehrstufigen Wettbewerb ausgetragen. Insgesamt zehn Nationen treten in einer Gruppenphase gegeneinander an, deren Spiele in den Monaten April, Mai und September stattfinden.

Die Teams tragen ihre Gruppenspiele im Hin- und Rückspielmodus aus. Die jeweiligen Gruppensieger qualifizieren sich für die nächste Turnierphase, die im Jahr 2027 ausgespielt wird. Team Deutschland ist in Gruppe C eingeteilt und trifft dort neben Ungarn auch auf Finnland und Polen.

In den vergangenen Monaten absolvierte die Auswahl von Head Coach Peter Daletzki mehrere zentrale Maßnahmen, in denen die Spieler gezielt gesichtet und weiterentwickelt wurden. Darauf aufbauend folgten Trainingscamps, in denen der finale Kader zusammengestellt und auf die Anforderungen auf internationalem Niveau vorbereitet wurde.

Ziel ist es, mit einem erfolgreichen Auftakt die Grundlage für eine erfolgreiche Gruppenphase zu legen und sich eine gute Ausgangsposition für die weiteren Begegnungen zu sichern.

Austragungsort ist das MÁV Előre Stadion in Székesfehérvár.

Kickoff ist um 15:00 Uhr, der Eintritt ist frei.

Ein Livestream wird über die Plattform IFAF.TV angeboten.