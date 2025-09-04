Vier Auftaktsiege für Deutschland bei der Youth Flag EM 2025

Der deutsche Flag-Nachwuchs ist erfolgreich in die Jugend-Europameisterschaft in Innsbruck gestartet und verbuchte zum Auftakt vier Siege bei drei Niederlagen.
Die U15 Mixed präsentierte sich in starker Form und blieb ungeschlagen. Auf einen 56:34-Erfolg gegen Israel folgte ein klares 44:12 über Tschechien sowie ein deutlicher 73:23-Sieg gegen die Schweiz.
Auch die U17 Girls starteten mit einem 24:13-Sieg gegen Spanien vielversprechend ins Turnier, mussten sich anschließend jedoch Italien mit 24:40 geschlagen geben.
Die U17 Boys erwischten einen schwierigen Auftakt und unterlagen Gastgeber Österreich mit 18:29 sowie Israel mit 14:30.
„Unsere Teams haben am ersten Tag vollen Einsatz gezeigt. Vier Siege sind stark, die Niederlagen zeigen aber auch, wo wir uns verbessern müssen. Wichtig ist, dass alle daraus lernen und das Turnier mit derselben Energie fortsetzen.“, sagt Michael Schwarzer, Geschäftsführer des AFVD.
Die Europameisterschaft in Innsbruck läuft noch bis zum 6. September.
Alle Begegnungen werden live auf IFAF.TV übertragen.
Foto: Bennet Henße