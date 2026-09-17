Vier Teams, zwei Tickets für Dresden: Das Halbfinale der effect® ENERGY GFL steht an

Vier Mannschaften sind noch im Rennen um die Deutsche Meisterschaft: Am Samstag, 19. September, entscheidet sich, wer am 3. Oktober im Rudolf-Harbig-Stadion um den Titel spielt.

Beide Halbfinals beginnen am Samstag um 16 Uhr. Die ungeschlagenen Dresden Monarchs empfangen im Heinz-Steyer-Stadion die Pforzheim Wilddogs. Zeitgleich treffen im OPTIMA Sportpark die ebenfalls noch ungeschlagenen Schwäbisch Hall Unicorns auf Titelverteidiger Potsdam Royals.

Die Dresden Monarchs gehen mit einer makellosen Bilanz in das Halfinale. Zwölf Spiele, zwölf Siege. Die Sachsen beendeten bereits die Hauptrunde ungeschlagen an der Spitze der Nord-Gruppe.

Die Pforzheim Wilddogs schlossen die Hauptrunde mit acht Siegen und vier Niederlagen als Zweiter im Süden ab und stehen nach einer starken Saison nun im Halbfinale. Dort wollen sie den nächsten Schritt machen und erstmals den Einzug in den GFL Bowl schaffen.

Auch die Unicorns blieben in der Hauptrunde ungeschlagen und beendeten die Süd-Gruppe mit einer Bilanz von 12:0. Mit Potsdam wartet nun der amtierende Deutsche Meister. Die Royals gewannen zuletzt drei Meisterschaften in Folge und haben 2026 die Chance, ihre Titelserie fortzusetzen. Die Hauptrunde schloss Potsdam mit elf Siegen und nur einer Niederlage ab.

Die beiden Halbfinalsieger treffen am Samstag, 3. Oktober, im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden aufeinander. Beim GFL Bowl 2026 wird der 47. Deutsche Meister im American Football ermittelt.

Das Finale findet zum zweiten Mal in Folge in der sächsischen Landeshauptstadt statt und fällt in diesem Jahr auf den Tag der Deutschen Einheit. Bereits am Vortag sind verschiedene Veranstaltungen und Fan-Aktionen in Dresden geplant.

Auch am Finaltag selbst wartet ein umfangreiches Rahmenprogramm. Die Pre-Game-Party beginnt um 14 Uhr, um 16:30 Uhr öffnen Stadion und VIP-Bereich. Ab 17 Uhr startet die Pre-Game-Show im Stadion, ehe um 18 Uhr der Kickoff zum GFL Bowl erfolgt.

Für den musikalischen Höhepunkt in der Halbzeit sorgt FAST BOY. Das Berliner Brüderduo Felix und Lucas Hain zählt zu den erfolgreichsten deutschen Electronic-Pop-Acts der vergangenen Jahre und ist unter anderem durch Songs und Kollaborationen wie „Bad Memories“, „Forget You“, „Where You Are“ und „Electricity“ bekannt.

Neben der Halftime-Show gehören Live-Musik, Fanaktionen und weitere Entertainment-Elemente zum Programm rund um das Championship Game.

Krefeld Ravens schaffen den Aufstieg

Während noch um die beiden Finaltickets gekämpft wird, ist eine wichtige Entscheidung mit Blick auf die Saison 2027 bereits gefallen: Die Krefeld Ravens steigen in die effect® ENERGY GFL auf.

Im ersten GFL-2-Bowl der Geschichte besiegte Krefeld die Rostock Griffins mit 24:14. Vor 3.550 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Grotenburg fiel die Entscheidung erst im letzten Spielzug. Damit krönten die Ravens eine perfekte Saison und spielen 2027 erstmals in der höchsten deutschen Spielklasse.

Auch am Tabellenende der GFL sind die Entscheidungen gefallen. Die Straubing Spiders steigen als Tabellenletzter der Süd-Gruppe ab. Die Allgäu Comets verzichteten auf das vorgesehene Playdown-Spiel gegen die Berlin Rebels und stehen damit ebenfalls als Absteiger fest.

Damit steht der deutsche Football vor seinem letzten großen Playoff-Wochenende vor dem GFL Bowl. Für Dresden, Pforzheim, Schwäbisch Hall und Potsdam fehlt nur noch ein Sieg bis zum Saisonfinale im Rudolf-Harbig-Stadion.

Tickets für den GFL Bowl 2026 sind weiterhin über die offizielle GFL-Bowl-Seite erhältlich.

Für Vereine, Teams und Fanclubs bietet der GFL Bowl spezielle Gruppenkontingente.

Ab 25 Tickets gibt es 20% Rabatt auf reguläre Sitzplätze.

Starke Partner rund um den GFL Bowl

Auch abseits des Spielfelds wird der GFL Bowl 2026 von einem breiten Partnernetzwerk getragen. Zu den Unterstützern zählen unter anderem die Bundeswehr, Sachsenlotto, die Ostsächsische Sparkasse Dresden, Sporlastic und Škoda.

Auf Ligaebene ist effect® ENERGY Namenspartner der GFL, ERIMA fungiert weiterhin als offizieller Ausrüster.

Die Halbfinals im Überblick

Samstag, 19. September, 16:00 Uhr: Dresden Monarchs – Pforzheim Wilddogs, Heinz-Steyer-Stadion Dresden

Samstag, 19. September, 16:00 Uhr: Schwäbisch Hall Unicorns – Potsdam Royals, OPTIMA Sportpark Schwäbisch Hall

GFL Bowl 2026

Samstag, 3. Oktober 2026

Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden

Kickoff: 18:00 Uhr

Foto: Aileen Uzoma