Von West nach Ost: 750 Kilometer für Team Deutschland

Unterstütze mit deinem Tipp die Jugend und die Frauen-Nationalmannschaft
Wenn AFVD-Vizepräsident Sebastian Berndt am 6. Juli in Selfkant aufbricht, liegen 15 Tage à 50 km quer durch Deutschland vor ihm. Doch jeder Schritt Richtung Neißeaue hat einen tieferen Sinn: Er läuft, um unseren Frauen- und U19-Tackle-Nationalmannschaften den Rücken freizuhalten.
Während unsere Athletinnen und Junioren auf dem Feld alles geben, um Deutschland international zu vertreten, kämpfen sie abseits des Rasens viel zu oft mit finanziellen Hürden.
Das wollen wir ändern. Diese Tour soll ein Zeichen der Solidarität sein. Jeder Kilometer wirbt um Spenden, die ohne Umwege genau dort ankommen, wo sie gebraucht werden: bei den Teams auf dem Feld. Auch Sebastian lässt sich nicht lumpen und stockt jede Spende um 10 % aus eigener Tasche auf (bis 25.000 € Gesamtspendensumme).
Spenden per SEPA-Überweisung (ohne Transaktionskosten)
Wer die Nationalmannschaften ohne Plattform-Gebühren direkt per Banküberweisung unterstützen möchte, kann dies auf folgendes Verbandskonto tun:
Empfänger: American Football Verband Deutschland e.V.
IBAN: DE 08 5019 0000 0000 0017 32
Verwendungszweck: Spendenaktion 750 km für Team Deutschland
Vereinfachter Spendennachweis
Für Spenden bis 300 Euro pro Einzelzahlung genügt der Kontoauszug als Spendennachweis gegenüber dem Finanzamt.
Der American Football Verband Deutschland e.V. ist wegen Förderung des Sports (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 21 AO) nach der Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid des Finanzamts Frankfurt StNr. 14/255/00206 vom 13.03.2026 für den letzten Veranlagungszeitraum 2024 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes von der Körperschaftsteuer befreit.
Es wird bestätigt, dass die Zuwendung ausschließlich zur Förderung des Sports verwendet wird.
Gewinnspiel: Wann erreicht Sebastian das Ziel?
750 Kilometer hinterlassen Spuren und bedeuten eine unberechenbare Dynamik. Wer mitfiebern möchte, kann ab sofort schätzen, wann der Weg in Neißeaue endet – und sogar etwas gewinnen.
So funktioniert’s:
Schätzt den genauen Tag und die Uhrzeit, zu der Sebastian Berndt seine Wanderung vom westlichsten zum östlichsten Punkt Deutschlands erfolgreich abschließt.
Start: 6. Juli 2026 in Selfkant (Nordrhein-Westfalen) [Startpunkt]
Ziel: Neißeaue (Sachsen) [Zielpunkt]
Als Orientierung gilt:
- Ideale Ankunft: 21. Juli 2026
- Späteste geplante Ankunft: 24. Juli 2026
Wer den tatsächlichen Zeitpunkt der Zielankunft am genauesten vorhersagt, gewinnt. Maßgeblich ist die offiziell dokumentierte Ankunftszeit am Zielpunkt. Bei mehreren gleichen Gewinnertipps entscheidet die früher abgegebene Schätzung.
Die Gewinne
- 1. Platz: 2 VIP-Tickets für den GFL Bowl 2026 in Dresden – das Endspiel um die Deutsche Meisterschaft im American Football inklusive VIP-Erlebnis.
- 2. Platz: 2 Eintrittskarten für das U19-Länderspiel Deutschland gegen Finnland am 19. September 2026 in Langenfeld.
- 3. Platz: Ein von der Frauen-Tackle-Nationalmannschaft signiertes Nationalmannschaftstrikot.
Jede Spende unterstützt direkt die Frauen- und U19-Tackle-Nationalmannschaften des AFVD.
Vielen Dank für eure Unterstützung von Team Deutschland!
Teilnahmebedingungen
Veranstalter des Gewinnspiels/Tippspiels ist der American Football Verband Deutschland e.V..
Teilnahmeberechtigt am Tippspiel sind natürliche Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Jeder Teilnehmer darf nur einen einzigen Tipp abgeben. Nachträgliche Änderungen des Tipps sind nicht zulässig; bei Mehrfachabgaben zählt ausschließlich der chronologisch erste Tipp.
Die Teilnahme am Tippspiel ist vollkommen kostenlos und an keinerlei Kauf- oder kostenpflichtige Verpflichtungen gebunden. Das Tippspiel steht in keiner rechtlichen oder finanziellen Verbindung zu der parallel stattfindenden Spendenaktion zugunsten des AFVD. Eine Spende an den AFVD ist weder Voraussetzung für die Teilnahme noch erhöht sie die Gewinnchancen. Spender und Nicht-Spender werden im Tippspiel absolut gleichbehandelt.
Personen, die mit der organisatorischen oder technischen Umsetzung, Betreuung und Auswertung des Tippspiels oder der Wandertour betraut sind, sowie nahe Angehörige von Sebastian Berndt (Ehepartner, Verwandte ersten und zweiten Grades sowie im selben Haushalt lebende Personen) sind von der offiziellen Teilnahme am Tippspiel und dem Erhalt der Preise (Plätze 1 bis 3) ausgeschlossen. Eine unverbindliche Abgabe von Tipps durch den oben genannten Personenkreis zu reinen Unterhaltungszwecken („außer Konkurrenz“) ist zulässig. Diese Tipps werden bei der finalen Gewinnermittlung vollständig ausgeblendet und haben keinen Einfluss auf die Rangliste oder die Gewinnchancen der regulären Teilnehmer.
Gegenstand des Tippspiels ist das Erraten der exakten Ankunftszeit (Datum, Stunde, Minute) Sebastians am offiziellen Zielpunkt der West-Ost-Durchquerung Deutschlands. Die Tippabgabe erfolgt ausschließlich durch die Abgabe über das verlinkte Formular auf dieser Website. Der Tipp muss einen eindeutigen Tipp auf die Ankunftszeit (Datum, Stunde und Minute) enthalten.
Einsendeschluss: Tipps auf den Zeitpunkt von Sebastians Zieleinlauf können bis zum Erreichen der letzten 200 Kilometer abgegeben werden. Maßgeblich für die Einhaltung der Frist ist der automatische, digitale Zeitstempel des abgegebenen Tipps.
Die Ermittlung der Gewinner erfolgt nach der tatsächlichen Zielankunft anhand folgender Kriterien:
Stufe 1 (Abweichung): Ausschlaggebend ist die geringste mathematische Abweichung zur tatsächlichen Ankunftszeit. Jede Minute Abweichung – unabhängig davon, ob zu früh oder zu spät getippt wurde – verschlechtert die Platzierung.
Stufe 2 (Zeitstempel als Tie-Breaker): Haben mehrere Teilnehmer die exakt gleiche Zeit getippt oder weisen sie die identische Minuten-Abweichung zur tatsächlichen Ankunftszeit auf, entscheidet die Schnelligkeit der Tippabgabe. Es wird derjenige Tipp priorisiert, der chronologisch früher eingegangen ist (ältester Zeitstempel).
Stufe 3 (Losentscheid): Sollten nach Anwendung der vorstehenden Kriterien weiterhin mehrere Teilnehmer gleichplatziert sein, entscheidet das Los.
Die nach diesen Teilnahmebedingungen teilnahmeberechtigten Teilnehmer, die nach Anwendung der vorstehenden Auswertungsregeln die Plätze 1 bis 3 belegen, gewinnen die ausgeschriebenen Preise:
- 1. Platz: 2 VIP-Tickets für den GFL Bowl 2026 in Dresden – das Endspiel um die Deutsche Meisterschaft im American Football inklusive VIP-Erlebnis.
- 2. Platz: 2 Eintrittskarten für das U19-Länderspiel Deutschland gegen Finnland am 19. September 2026 in Langenfeld.
- 3. Platz: Ein von der Frauen-Tackle-Nationalmannschaft signiertes Nationalmannschaftstrikot.
Der Gewinn ist personenbezogen. Eine Barauszahlung, ein Tausch oder eine Übertragung des Gewinns ist ausgeschlossen.
Der Gewinner wird innerhalb von sieben Tagen nach der Zielankunft per E-Mail benachrichtigt. Meldet sich der Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung, verfällt der Anspruch und der Nächstplatzierte nach der Sortierregel rückt nach.
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Tippspiel bei Vorliegen wichtiger Gründe (z. B. vorzeitiger, unvorhersehbarer Abbruch der Tour aus gesundheitlichen oder Sicherheitsgründen) ohne Vorankündigung zu modifizieren, zu unterbrechen oder zu beenden.
Der Veranstalter haftet nicht für technische Störungen, Ausfälle der Plattform oder Übertragungsfehler, die eine Teilnahme beeinträchtigen.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Datenschutz: Im Rahmen des Tippspiels werden personenbezogene Daten der Teilnehmer (Name, E-Mail-Adresse und Tipp, im Gewinnfall Name und Anschrift) verarbeitet.
Diese Daten werden ausschließlich zur Durchführung und Abwicklung des Tippspiels (inklusive des Versands des Gewinns) verwendet und nach Abschluss der Aktion unverzüglich gelöscht.
Es gelten ergänzend unsere allgemeinen Datenschutzbestimmungen.