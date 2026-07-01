Von West nach Ost: 750 Kilometer für Team Deutschland

Veranstalter des Gewinnspiels/Tippspiels ist der American Football Verband Deutschland e.V..

Teilnahmeberechtigt am Tippspiel sind natürliche Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Jeder Teilnehmer darf nur einen einzigen Tipp abgeben. Nachträgliche Änderungen des Tipps sind nicht zulässig; bei Mehrfachabgaben zählt ausschließlich der chronologisch erste Tipp.

Die Teilnahme am Tippspiel ist vollkommen kostenlos und an keinerlei Kauf- oder kostenpflichtige Verpflichtungen gebunden. Das Tippspiel steht in keiner rechtlichen oder finanziellen Verbindung zu der parallel stattfindenden Spendenaktion zugunsten des AFVD. Eine Spende an den AFVD ist weder Voraussetzung für die Teilnahme noch erhöht sie die Gewinnchancen. Spender und Nicht-Spender werden im Tippspiel absolut gleichbehandelt.

Personen, die mit der organisatorischen oder technischen Umsetzung, Betreuung und Auswertung des Tippspiels oder der Wandertour betraut sind, sowie nahe Angehörige von Sebastian Berndt (Ehepartner, Verwandte ersten und zweiten Grades sowie im selben Haushalt lebende Personen) sind von der offiziellen Teilnahme am Tippspiel und dem Erhalt der Preise (Plätze 1 bis 3) ausgeschlossen. Eine unverbindliche Abgabe von Tipps durch den oben genannten Personenkreis zu reinen Unterhaltungszwecken („außer Konkurrenz“) ist zulässig. Diese Tipps werden bei der finalen Gewinnermittlung vollständig ausgeblendet und haben keinen Einfluss auf die Rangliste oder die Gewinnchancen der regulären Teilnehmer.

Gegenstand des Tippspiels ist das Erraten der exakten Ankunftszeit (Datum, Stunde, Minute) Sebastians am offiziellen Zielpunkt der West-Ost-Durchquerung Deutschlands. Die Tippabgabe erfolgt ausschließlich durch die Abgabe über das verlinkte Formular auf dieser Website. Der Tipp muss einen eindeutigen Tipp auf die Ankunftszeit (Datum, Stunde und Minute) enthalten.

Einsendeschluss: Tipps auf den Zeitpunkt von Sebastians Zieleinlauf können bis zum Erreichen der letzten 200 Kilometer abgegeben werden. Maßgeblich für die Einhaltung der Frist ist der automatische, digitale Zeitstempel des abgegebenen Tipps.

Die Ermittlung der Gewinner erfolgt nach der tatsächlichen Zielankunft anhand folgender Kriterien:

Stufe 1 (Abweichung): Ausschlaggebend ist die geringste mathematische Abweichung zur tatsächlichen Ankunftszeit. Jede Minute Abweichung – unabhängig davon, ob zu früh oder zu spät getippt wurde – verschlechtert die Platzierung.

Stufe 2 (Zeitstempel als Tie-Breaker): Haben mehrere Teilnehmer die exakt gleiche Zeit getippt oder weisen sie die identische Minuten-Abweichung zur tatsächlichen Ankunftszeit auf, entscheidet die Schnelligkeit der Tippabgabe. Es wird derjenige Tipp priorisiert, der chronologisch früher eingegangen ist (ältester Zeitstempel).

Stufe 3 (Losentscheid): Sollten nach Anwendung der vorstehenden Kriterien weiterhin mehrere Teilnehmer gleichplatziert sein, entscheidet das Los.

Die nach diesen Teilnahmebedingungen teilnahmeberechtigten Teilnehmer, die nach Anwendung der vorstehenden Auswertungsregeln die Plätze 1 bis 3 belegen, gewinnen die ausgeschriebenen Preise:

1. Platz: 2 VIP-Tickets für den GFL Bowl 2026 in Dresden – das Endspiel um die Deutsche Meisterschaft im American Football inklusive VIP-Erlebnis.

– das Endspiel um die Deutsche Meisterschaft im American Football inklusive VIP-Erlebnis. 2. Platz: 2 Eintrittskarten für das U19-Länderspiel Deutschland gegen Finnland am 19. September 2026 in Langenfeld.

am 19. September 2026 in Langenfeld. 3. Platz: Ein von der Frauen-Tackle-Nationalmannschaft signiertes Nationalmannschaftstrikot.

Der Gewinn ist personenbezogen. Eine Barauszahlung, ein Tausch oder eine Übertragung des Gewinns ist ausgeschlossen.

Der Gewinner wird innerhalb von sieben Tagen nach der Zielankunft per E-Mail benachrichtigt. Meldet sich der Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung, verfällt der Anspruch und der Nächstplatzierte nach der Sortierregel rückt nach.

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Tippspiel bei Vorliegen wichtiger Gründe (z. B. vorzeitiger, unvorhersehbarer Abbruch der Tour aus gesundheitlichen oder Sicherheitsgründen) ohne Vorankündigung zu modifizieren, zu unterbrechen oder zu beenden.

Der Veranstalter haftet nicht für technische Störungen, Ausfälle der Plattform oder Übertragungsfehler, die eine Teilnahme beeinträchtigen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Datenschutz: Im Rahmen des Tippspiels werden personenbezogene Daten der Teilnehmer (Name, E-Mail-Adresse und Tipp, im Gewinnfall Name und Anschrift) verarbeitet.

Diese Daten werden ausschließlich zur Durchführung und Abwicklung des Tippspiels (inklusive des Versands des Gewinns) verwendet und nach Abschluss der Aktion unverzüglich gelöscht.

Es gelten ergänzend unsere allgemeinen Datenschutzbestimmungen.