Wiedersehen der Nationalspieler im ERIMA GFL Bowl

Der ERIMA GFL Bowl 2025 – powered by Viarealis, ist nicht nur das ultimative Duell um die deutsche Meisterschaft – er ist zugleich ein hochkarätiges Schaulaufen der deutschen Nationalspieler. Denn die beiden dominierenden Mannschaften der Saison stellen insgesamt 12 Spieler des erweiterten Kaders am Samstag auf dem Feld.

Allein zehn davon stellen die Dresden Monarch. Von der Offensive Line über die Defensive Line bis hin zur Secondary sind die Dresdner in allen Mannschaftsteilen vertreten: Aaron Wahl und Philipp Most (beide Offensive Line), Kicker Florian Finke, die Defensive Liner Leonardo Matassini und Jonas Schultes, die Linebacker Chris Noak, Florian zur Nieden und Kay Ludwig sowie die Defensive Backs Yann Marton und Niklas Müller bilden das Rückgrat der deutschen Auswahl.

Die Potsdam Royals steuern zwei Schlüsselspieler bei: Tight End Janne Lange und Running Back Heiko Bals vervollständigen das Nationalmannschafts-Kontingent im Finale. Beide Teams waren in der dominierenden Saison 2025 personell die Basis der deutschen Auswahl – ein Beleg für die außergewöhnliche Qualität und Leistungsdichte beider Vereine.

Noch am vergangenen Wochenende konnte sich Head Coach Christian Rothe im Natio-Camp von den Qualitäten der Spieler überzeugen. Dabei stand nicht nur die physische Kondition im Fokus, sondern vor allem die taktische Feinarbeit – mit dem klaren Ziel, im Spiel der Spiele gegen Österreich im Habfinale der anstehenden Europameisterschaft (25. – 28.10.2025 in Krefeld) zu siegen und sich im Finale den Titel zu holen. Der letzte EM Titel ist über 10 Jahre her mit einem Sieg im legendären Endspiel in Wien 2024 vor 30.000 Zuschauern.

Trotz schlechten Wetters herrschte durchgehend gute Laune, und der Kader blieb weitgehend verletzungsfrei. Head Coach Christian Rothe zeigte sich begeistert: „Die Vorfreude auf die EM ist riesig, das Team macht in dieser Konstellation richtig Lust auf mehr.“ Insgesamt fanden acht Meetings für Special Teams, Offense und Defense statt.

Ein besonderes Highlight war das Teambuilding-Event beim Golfen am Samstagabend – ein notwendiges Mittel für Integration und Vertrauensaufbau. Die Herausforderung war beachtlich: 60 Spieler aus rund zehn Mannschaften mussten sich zusammenfinden, während vergleichbare Nationen wie Österreich lediglich Spieler aus zwei bis vier Mannschaften rekrutieren.

Das Team zeigte sich charakterlich außergewöhnlich stark und bewies Zusammenhalt trotz der langen Saison. Der Head Coach setzte großes Vertrauen in die Mannschaft – ein Vertrauen, das nicht enttäuscht wurde. Die Bedingungen vor Ort in Duisburg waren hervorragend, und sowohl das Medical Staff als auch die Coaches erhielten große Anerkennung für ihren engagierten Einsatz.

Christian Rothe wird ebenfalls am Samstag im Rudolf-Harbig-Stadion sein und freut sich auf ein spannendes Finale mit seinen Jungs und wünscht beiden Teams ein hoffentlich verletzungsfreies Spiel.

Tickets für das EM Finalturnier vom 25. bis 28.10.2025 in Krefeld gibt es im Ticketshop.