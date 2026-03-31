Wir suchen Unterstützung! Flag Football: Walk-On Video Assistant (m/w/d)

Wir suchen Unterstützung!
Der American Football Verband Deutschland e.V. (AFVD) sucht engagierte Unterstützung im Bereich Videoanalyse für unsere Frauen- und Herren-Nationalmannschaften auf dem Weg zur Weltmeisterschaft in Düsseldorf im August 2026.
Walk-On Video Assistant (m/w/d)
Deine Aufgaben:
• Bedienung von Kamera-Equipment (GoPros und Drohnen) während der Trainingseinheiten
• Erstellung von hochwertigem Play-by-Play-Tape, das von Coaches und Spieler*innen direkt im Camp zur Analyse genutzt wird
• Enge Abstimmung mit den Coaches der Frauen- und Herren-Nationalmannschaften
Dein Benefit:
• Du bist hautnah bei den Trainingseinheiten dabei und erhältst direkte Einblicke in die Arbeit der Coaches
• Durch die Teilnahme an Players- und Coaches-Meetings bekommst du exklusive Einblicke in Flag Football auf höchstem Niveau
(Teilnahme an Meetings erfolgt in Abstimmung mit den Coaches)
Das bringst du mit:
• Keine Scheu im Umgang mit Kameras und Drohnen
• Vorkenntnisse sind von Vorteil, aber keine Voraussetzung – eine Einweisung erfolgt vor Ort
• Erfahrung im Flag Football
• Spielverständnis und ein gutes Gefühl dafür, worauf es beim Tape ankommt
Rahmenbedingungen:
• Einsatz bei Nationalmannschaftsmaßnahmen (Camps) – entweder für einzelne Tage oder das gesamte Camp
• Es handelt sich um eine ehrenamtliche Tätigkeit
• Anreise- und ggf. Unterkunftskosten sind selbst zu tragen
Werde Teil unseres Teams und begleite unsere Nationalmannschaften auf ihrem Weg zur Heim-WM!
Link zur Bewerbung: https://nextcloud.afvd.de/index.php/apps/forms/s/rDozsFCn9Wz4Ljcr7YDM4toP