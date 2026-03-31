Wir suchen Unterstützung! Flag Football: Walk-On Video Assistant (m/w/d)

Wir suchen Unterstützung!

Der American Football Verband Deutschland e.V. (AFVD) sucht engagierte Unterstützung im Bereich Videoanalyse für unsere Frauen- und Herren-Nationalmannschaften auf dem Weg zur Weltmeisterschaft in Düsseldorf im August 2026.

Walk-On Video Assistant (m/w/d)

Deine Aufgaben:

• Bedienung von Kamera-Equipment (GoPros und Drohnen) während der Trainingseinheiten

• Erstellung von hochwertigem Play-by-Play-Tape, das von Coaches und Spieler*innen direkt im Camp zur Analyse genutzt wird

• Enge Abstimmung mit den Coaches der Frauen- und Herren-Nationalmannschaften



Dein Benefit:

• Du bist hautnah bei den Trainingseinheiten dabei und erhältst direkte Einblicke in die Arbeit der Coaches

• Durch die Teilnahme an Players- und Coaches-Meetings bekommst du exklusive Einblicke in Flag Football auf höchstem Niveau

(Teilnahme an Meetings erfolgt in Abstimmung mit den Coaches)



Das bringst du mit:

• Keine Scheu im Umgang mit Kameras und Drohnen

• Vorkenntnisse sind von Vorteil, aber keine Voraussetzung – eine Einweisung erfolgt vor Ort

• Erfahrung im Flag Football

• Spielverständnis und ein gutes Gefühl dafür, worauf es beim Tape ankommt



Rahmenbedingungen:

• Einsatz bei Nationalmannschaftsmaßnahmen (Camps) – entweder für einzelne Tage oder das gesamte Camp

• Es handelt sich um eine ehrenamtliche Tätigkeit

• Anreise- und ggf. Unterkunftskosten sind selbst zu tragen

Werde Teil unseres Teams und begleite unsere Nationalmannschaften auf ihrem Weg zur Heim-WM!

Link zur Bewerbung: https://nextcloud.afvd.de/index.php/apps/forms/s/rDozsFCn9Wz4Ljcr7YDM4toP