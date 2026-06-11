WM-Vorbereitung: Frauen Flag Nationalteam zu Gast in Wien

Vom 12. bis 14. Juni steht für die deutsche Frauen Flag Nationalmannschaft ein entscheidender Abschnitt der WM-Vorbereitung an. Mit ihrem 14er-Kader reist das Team nach Wien, wo mehrere internationale Nationalmannschaften zu einem gemeinsamen Vorbereitungscamp zusammenkommen.
Für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft stehen dabei drei Spiele gegen Österreich sowie gemeinsame Trainingseinheiten auf dem Programm. Neben Gastgeber Österreich treffen in Wien auch die Nationalteams aus Mexiko, Dänemark und Großbritannien zu gemeinsamen Maßnahmen zusammen.
Nach Monaten der Vorbereitung geht es nun darum, die letzten Antworten auf dem Feld zu finden. Für die Trainer:innen sind die Begegnungen ein wichtiger Test im Hinblick auf die bevorstehende Weltmeisterschaft. Gleichzeitig haben die Spieler:innen die Chance, sich für die nächste Phase der Vorbereitung zu empfehlen.
Für die Frauen Flag Nationalmannschaft ist Wien zugleich der letzte Test gegen eine andere Nationalmannschaft vor der WM. Im Anschluss erfolgt die Nominierung des WM-Kaders, bevor im Juli ein abschließendes Vorbereitungscamp ansteht.
Die Herren absolvieren bereits Ende Juni in Basel einen weiteren internationalen Härtetest, ehe auch für sie die finale WM-Vorbereitung beginnt.
Mit fünf Nationen, zahlreichen gemeinsamen Einheiten und hochklassigen Begegnungen verspricht das Wochenende in Wien einen echten Vorgeschmack auf das Niveau der kommenden Weltmeisterschaft.