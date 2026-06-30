WM Vorbereitung: Herren Flag Nationalmannschaft zu Gast in Basel

Nach einem intensiven Wochenende in Basel hat die Herren Flag Nationalmannschaft einen wichtigen Schritt in der Vorbereitung auf die Heim-Weltmeisterschaft in Düsseldorf abgeschlossen.
Gemeinsam mit den Nationalteams aus Frankreich, der Schweiz und Österreich nutzte Team Germany die Gelegenheit, den eigenen Leistungsstand unter Wettkampfbedingungen zu überprüfen und wertvolle Erkenntnisse für die finale Phase der WM Vorbereitung zu sammeln.
Head Coach Said Salazar Deciga zog im Anschluss ein positives Fazit. Das Camp habe dem Trainerteam vor allem Klarheit darüber verschafft, wo die Mannschaft in der abschließenden Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Düsseldorf steht. Besonders die taktische Ausrichtung, der Zusammenhalt innerhalb des Teams und das Verständnis für die Spielweise, mit der Team Germany bei der WM auftreten möchte, hätten sich insgesamt sehr positiv entwickelt.
Der Samstag stand zunächst im Zeichen verschiedener Spielsituationen und taktischer Schwerpunkte. Mit dem 16-köpfigen Kader wurden unterschiedliche Konstellationen getestet, Abläufe weiter verfeinert und Details für die kommenden Aufgaben geschärft. Am Sonntag folgten die Vergleiche mit Frankreich, der Schweiz und Österreich.
Frankreich erwies sich dabei als athletisch stärkster Gegner des Wochenendes und zählt in dieser Hinsicht zu den Top-Nationen Europas. Für Team Germany war die Begegnung eine wertvolle Gelegenheit, neue taktische Ansätze unter Wettkampfbedingungen zu testen. Zugleich lieferte sie dem Trainerteam wichtige Hinweise darauf, welche Spieler das Niveau mitbringen, um gegen Mannschaften dieser Qualität zu bestehen.
Das Duell mit der Schweiz hatte für Team Germany vor allem mental eine besondere Bedeutung. Es ging darum, in den direkten Duellen konkurrenzfähig aufzutreten und ein klares Signal zu senden: Dieses Spiel will Deutschland auch bei der Weltmeisterschaft gewinnen. Der Sieg gab der Mannschaft entsprechend viel Selbstvertrauen.
Auch gegen Österreich, das seit Jahren zu den führenden Nationen im europäischen Flag Football zählt, zeigte die deutsche Mannschaft eine überzeugende Leistung. Umso wertvoller war der Erfolg in einer engen und umkämpften Begegnung.
Besonders positiv fiel in Basel erneut die Entwicklung der Defensive auf. Sie entwickelt sich zunehmend zum entscheidenden Faktor, um auch gegen internationale Spitzenteams erfolgreich zu sein und hat sich in den vergangenen Monaten kontinuierlich gesteigert.
Gleichzeitig wächst der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft von Maßnahme zu Maßnahme.
Mit den Erkenntnissen aus Basel richtet sich der volle Fokus nun auf die letzten Wochen der Vorbereitung auf die IFAF Flag Football Weltmeisterschaft im August.