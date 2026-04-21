Zufriedene Gesichter nach intensiver Lehrgangswoche: Erfolgreicher B-Lizenz-Lehrgang über Ostern



Über die Osterfeiertage hinweg fand der jüngste B-Lizenz-Lehrgang des American Football Verband Deutschland (AFVD) statt. Teilnehmende aus dem gesamten Bundesgebiet nutzten die intensive Ausbildungswoche, um ihre Trainerkompetenzen gezielt weiterzuentwickeln und sich auf die kommenden Herausforderungen im Vereinsalltag vorzubereiten.



Vertreten waren Coaches aus zahlreichen Vereinen und Landesverbänden, darunter die Magdeburg Virgin Guards (AFVSA), Schwäbisch Hall Unicorns (AFCVBW), Kiel Baltic Hurricanes (AFCVSH), Fursty Razorbacks (AFVBY), Pforzheim Wilddogs (AFCVBW), Braunschweig Lions (AFCVN), Münster Phoenix (AFCVNRW), Rodgau Pioneers (AFVH), Hamburg Pioneers (AFCVHH), Baltic Blue Stars Rostock (AFCVMV), Ludwigshafen Titans (AFCVRP), Ravensburg Razorbacks (AFCVBW) sowie die Hanau Hornets (AFVH).



Die Ausbildung knüpfte systematisch an die, in der C-Lizenz erworbene Wissen sowie an die Praxiserfahrungen der Teilnehmenden an. Durch erfahrungsbasierte Einstiege, situationsbezogene Lernsituationen und reflexive Transferphasen wurden vorhandene Kompetenzen aktiviert, erweitert und in den Trainingsalltag überführt. Die didaktische Gestaltung folgte damit wieder den Prinzipien des kompetenzorientierten Lernens gemäß den Vorgaben des DOSB.



Die intensive Lehrgangswoche spiegelte sich auch in der positiven Stimmung der Teilnehmenden wider. Zufriedene Gesichter nach intensiver Lehrgangswoche prägten das Bild zum Abschluss der Veranstaltung.



Bildungsreferent Stefan Misner zeigte sich entsprechend optimistisch:



„Die Teilnehmenden haben viel mitgenommen und ihre Kompetenzen erweitert. Ich bin gespannt, wie sich unsere Coaches entwickeln – sowohl persönlich als auch sportlich. Bis zum Prüfungswochenende im Dezember bleibt noch genug Zeit, die neu erlangten Erkenntnisse direkt in die Praxis umzusetzen. Wie lösungsorientiert und anwenderfreundlich die Inhalte erarbeitet wurden, sollte sich dann zukünftig auch deutlich in den Ergebnissen ihrer Vereinstätigkeiten widerspiegeln.“



Mit dem erfolgreichen Abschluss des Osterlehrgangs ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur B-Lizenz erreicht. In den kommenden Monaten gilt es nun, die erarbeiteten Inhalte im Trainings- und Spielbetrieb anzuwenden und weiter zu

vertiefen, bevor im Dezember das abschließende Prüfungswochenende ansteht.