American Football Verband Deutschland e.V.

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Stellenausschreibung Referent (m/w/d) für Aus- und Weiterbildung

Der AFVD sucht Verstärkung! 🏈

Zur Weiterentwicklung unserer bundesweiten Aus- und Weiterbildungsstrukturen im American Football, Flag Football und Cheerleading suchen wir ab sofort einen Referenten (m/w/d) für Aus- und Weiterbildung.

Alle Informationen zu Aufgaben, Anforderungen und Bewerbungsmöglichkeiten findet ihr hier:

Referent (mwd) für Aus- und Weiterbildung_AFVDHerunterladen